Llegó la hora de la verdad. La Selección Mexicana disputa su último partido antes de debutar en el Mundial de Qatar 2022, nada menos que contra Suecia. ¿Veremos finalmente la mejor versión de México al mando de Gerardo “Tata” Martino?

Girona es la sede del encuentro donde veremos al Tri mostrar de una vez por todas lo que puede presentar el próximo 22 de noviembre ante Polonia. Por cierto, los polacos ganaron su última prueba contra Chile, así que neta esperamos ver ya a un equipo sólido.

Foto: Getty

El partido está a punto de arrancar y por acá te vamos a ir contando todo lo que sucede en el momento en el que pase. ¿Nos acompañas?

La alineación de México para enfrentar a Polonia

De inicio cabe resaltar que Martino dejó claro que no va con el once titular con el que saldrá a la cancha contra Polonia. No hay sorpresa en la portería ni en la defensa, los cambios podrían darse desde la media hacia adelante.

Foto: @miseleccionmx (Twitter)

Primeros minutos buenos para el Tri… pero sin mucho para resaltar

Los primeros minutos han sido intensos, pero sin alguna oportunidad taaaan clara como para resaltarla. Se fueron los primeros 15 minutos y si bien la Selección Mexicana muestra una buena cara, sabemos bien (por experiencia) que eso no es suficiente.

Antuna por la banda derecha fue el más atrevido desde el inicio. Encarando, desbordando y mandando balones al centro buscando a Henry Martín (el centro delantero elegido para ser titular que segurito empezará en la banca ya contra Polonia). Pero lo dicho, la intensidad muy bien, el problema es que con eso no se gana.

De hecho, a los 20 llegó la primera de gol y no fue de México. Suecia recuperó un balón que el Tri parecía tener bajo control y por poco clavan el primero.

Foto: MexSport

El primer tiempo se fue con mucha mejoría de Suecia

Y parece que esa jugada clara de gol cambió de tajo el ritmo del partido. A partir de ahí se vinieron otros 15 minutos de pesadilla para México. 0-0 al minuto 36, pero con mayor claridad de Suecia y una enorme sensación de que Polonia no nos va a perdonar tanto.

Minuto 42 y Antuna pide a gritos ser titular. Nuevamente desbordó por la banda derecha y sacó un riflazo que pasó apenitas rozando el travesaño. Sin duda, el mejor de la selección en la primera mitad.

Foto:MexSport