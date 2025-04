Muere Aurélio Pereira, el "descubridor" de Cristiano Ronaldo y Figo

Lo que necesitas saber: Aurélio Pereira fundó el Departamento de Reclutamiento y Formación del Sporting Lisboa y lo dirigió de 1988 al 2019

Aurélio Pereira, el mero mero entre los visores y cazadores de talento del Sporting Lisboa por décadas, murió a los 77 años. Sí, entre los jugadores que llevó a ese club están nada menos que Cristiano Ronaldo y Figo, por decir dos nombres nomás.

Aurélio Pereira con CR7 y Figo / Foto: @SportingCP

Muere Aurélio Pereira, legendario formador del Sporting Lisboa

El Sporting Lisboa dio a conocer la muerte de su legendario formador por medio de un mensaje en redes sociales: “Será recordado siempre como uno de los grandes nombres de la historia del futbol nacional y, sobre todo, de la historia del Sporting Club de Portugal”.

Aurélio Pereira nació el 1 de octubre de 1947 y se unió al Sporting para jugar futbol cuando era solo un niño. Pasó por las filas del Benfica, donde se convirtió en entrenador, para luego regresar al Sporting Lisboa y dirigir a sus equipos juveniles por 20 años.

Aurélio Pereira cuando era niño / Foto: @SportingCP

En 1988 fundó el Departamento de Reclutamiento y Formación del equipo, convirtiéndose en Jefe del mismo desde entonces y hasta el 2019. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Figo y Paulo Futre llegaron a las inferiores del Sporting Lisboa gracias a este señor (obvio le debemos mucho).

Sporting Lisboa despide a Aurélio Pereira

Ícono del Sporting Lisboa y de la Selección de Portugal

Aurélio Pereira es tan importante para el Sporting, que el estadio principal de la Academia del club lleva su nombre desde hace varios años, como un homenaje en vida. Además, ha recibido múltiples reconocimientos como Stromp Awards y un León de Oro.

Pero de igual forma ha sido clave para la Selección de Portugal. Varios jugadores reclutados por él y formados en el Sporting Lisboa llegaron al combinado nacional; basta decir que cuando Portugal ganó la Euro 2016, 10 futbolistas de aquella Selección fueron “descubiertos” por Aurélio Pereira.

Foto: @SportingCP

El mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo y Figo para Aurélio Pereira

Tratándose de un formador legendario, es imposible que los jugadores que llegaron a la cima gracias a él no lo despidieran como merece. Tanto Figo como CR7 le dedicaron mensajes emotivos ahora que se nos adelantó:

“Esta es una de esas publicaciones que nunca quieres escribir, porque significa que te has ido. Lo que representas para los que nos formamos en nuestro club no hay palabras, no solo por lo que significabas en nuestras carreras sino también por el trabajo, dedicación y devoción, alcanzando la gloria por el deporte. Solo puedo agradecerte desde el fondo de mi corazón tu amistad, cuidado y estima. Que descanses en paz y le mando mi más sentido pésame a toda la familia”, escribió Figo.

“Uno de los grandes íconos de la formación mundial nos ha dejado, pero su legado vivirá para siempre. Nunca dejaré de estar agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por tantos otros jugadores. Para siempre, Señor Aurélio, gracias por todo. Descansa en paz”, fue el mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y Aurélio Pereira / Foto: @cristiano

Aurélio Pereira “descubrió” a Cristiano Ronaldo / Foto: @cristiano