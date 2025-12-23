Lo que necesitas saber:

La telesilla que lo llevaba a una montaña para esquiar falló y cayó al vacío; era capitán de su equipo en la quinta división alemana

Sebastian Hertner era un futbolista alemán de 34 años que jugaba en la quinta división de su país. Tristemente tuvo una muerte bastante trágica, pues cayó desde una altura de 70 metros cuando disfrutaba de sus vacaciones en familia esquiando.

Tragedia en el futbol alemán: El defensa Sebastian Hertner murió al caer 70 metros
Foto: @sebastianhertner

Muere el futbolista alemán Sebastian Hertner a los 34 años

Estamos en shock y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”, fue el mensaje del ETSV Hamburg, club donde militaba Hertner y del que era capitán.

De acuerdo con el diario alemán Bild, Sebastian murió el pasado domingo, 21 de diciembre, cuando la telesilla que lo llevaba hasta lo alto de una montaña para esquiar se soltó, se deslizó por el cable de tensión y golpeó a la que venía detrás. El jugador alemán perdió el equilibrio y cayó desde una altura de 70 metros.

Tragedia en el futbol alemán: El defensa Sebastian Hertner murió al caer 70 metros
Foto ilustrativa: Pixabay

Su esposa, quien también iba a bordo de la telesilla, quedó atrapada por la pequeña estructura, lo que impidió que cayera al vacío, pero terminó fracturada de una pierna.

La tragedia ocurrió en la estación para esquiar Savin Kuk, ubicada al norte de Montenegro, misma que fue clausurada temporalmente mientras se realizan las investigaciones para determinar qué pasó.

Tragedia en el futbol alemán: El defensa Sebastian Hertner murió al caer 70 metros
Foto: @sebastianhertner

¿Quién era Sebastian Hertner?

Surgido en la cantera del Sttutgart, por allá del 2005, Sebastian Hertner llegó a ser convocado por la Selección de Alemania para estar en sus categorías Sub 18 y Sub 19.

También llegó a jugar en la 2. Bundesliga, segunda división alemana, con equipos como el 1860 Múnich y el Darmstadt, eso entre 2015 y 2020. Toda su carrera se desempeñó como defensa central y lateral por izquierda.

Como decíamos antes, su último equipo fue el ETSV Hamburg, donde era el capitán: “Eras mucho más para mí que solo mi capitán. Eras un amigo, un ejemplo a seguir y una persona que nos formó a todos. Tu repentina muerte nos ha conmocionado profundamente. Siempre estarás en nuestros corazones”, fueron las palabras que le dedicó Jan-Philipp Rose, su último entrenador.

Tragedia en el futbol alemán: El defensa Sebastian Hertner murió al caer 70 metros
Su club lo despidió en redes / Foto: @etsv_hamburg

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿Horarios y dónde ver los juegos de Navidad de la NFL?

¿Horarios y dónde ver los juegos de Navidad de la NFL con Snoop Dogg?
¿Qué es el Boxing Day y por qué este 2025 solo habrá un partido?

¿Qué es el Boxing Day y por qué este 2025 solo habrá un partido?
Presidente de Fenerbahce, equipo de Edson Álvarez, es detenido por consumo de drogas

Presidente de Fenerbahce, equipo de Edson Álvarez, es detenido por consumo de drogas
Kansas-City-Chiefs-robaron-Kansas-nuevo-estadio-relacion-toxica-contrato-millones

Los Chiefs le roban a Kansas: La relación tóxica con un equipo y su estadio

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook