Nahuel Guzmán explota en Twitter por el gol recibido desde media cancha

La octava jornada del Guardianes 2021 comenzó con un gol de medio campo en la cancha del Atlético de San Luis, donde Nahuel Guzmán fue la víctima de Juan David Castro, quien aprovechó que el portero argentino juega adelantado en todos sus partidos.

La acción fue catalogada como un error del arquero argentino, quien regresaba a su arco después de que Gignac perdiera un balón cerca del área del Atlético de San Luis.

El gol provocó críticas sobre Nahuel, quien un día después explotó contra la prensa al considerar que la acción fue terreno fértil para ser señalado una vez más y lanzó un mensaje a través de sus redes sociales en el cual lamentó que no se hable de sus aportaciones.

“Me avisa una vecina que ayer fue el segundo gol que me hicieron de media cancha en 15 años de carrera (411 partidos). Muy atenta ella, se percata que 10 minutos después corté un avance claro de gol y me pregunta: ‘¿Sabes cuántos avances de esos cortaste por jugar dos pasos adelantado?”, publicó.

“Eso nunca importará. Los medios y ‘las redes’ quieren ver sangre. El comunicador que nunca habló de mi crecimiento profesional, ni mis logros, ni de los de mis equipos… hoy tiene la mesa servida, la comida en bandeja y los cubiertos afilados. Y así, el error será condena”, complementó.

