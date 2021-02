Atlanta no lo quiere ¿Qué pasará con el All-Star Game de la NBA en 2021?

La NBA ha sido una de las ligas que mejor ejemplo ha puesto en aspectos de protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus, sin embargo se niega a renunciar al All-Star Game de la actual temporada, pese a que algunos jugadores han manifestado que ante el contexto actual no es necesario que se lleve a cabo.

La NBA ha aplazó cinco juegos debido a casos positivos en la plantilla de los San Antonio Spurs. Este equipo había notificado al menos cuatro casos positivos. El último equipo al que enfrentaron los Spurs fueron los Hornets, por lo que la NBA también suspendió sus juegos como medida de prevención.

En total, la NBA ha aplazado 30 partidos desde el 22 de diciembre, cuando arrancó la temporada 2020-21, por ello hay sectores que se oponen al juego de estrellas de este año.

Sin embargo, la NBA sigue con el plan de celebrar el All-Star, aunque con un formato diferente para reducir riesgos de contagio.

Nuevo formato para el All-Star Game

La NBA solía dedicarle un fin de semana completo al juego de estrellas. El sábado era el día en el que se realizaba el concurso de habilidades y triples, mientras que el domingo era el día del juego.

Ahora, la NBA planea llevar a cabo todo el mismo día, de modo que el concurso de habilidades y triples se llevaría a cabo el domingo 7 de marzo, previo el juego. Durante el descanso de medio tiempo, se celebrará el concurso de clavadas.

Atlanta no quiere el juego

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, expresó rechazo a la acelebración del juego, pues consideró que el contexto sanitario no es el ideal para la fiesta de la NBA, pues considera que el evento puede desencadenar movilizaciones en la ciudad y con ello aumentar los riesgos de contagio.

“La gente no debería viajar a Atlanta para ir de fiesta. No habrá eventos autorizados por la NBA abiertos al público y recomendamos encarecidamente a los promotores, clubes y bares que no realicen eventos en la ciudad relacionados con ese juego”, indico, de acuerdo con The Athletic.

¿Cómo actuará la NBA?

A casi dos semanas de la fecha, la NBA no ha hecho oficial el juego de estrellas ni el protocolo, sin embargo, se ha filtrado parte de lo que podría anunciar la liga en los próximos días.

Además de reducir la jornada del juego de estrellas, de un fin de semana completo, a sólo un día, la NBA pide a los jugadores que lleguen a Atlanta un día antes del juego, y en transporte privado.

Los jugadores se someterán a pruebas de coronavirus diarias, antes de viajar a Atlanta, a su arribo a la ciudad, el día del evento y después de éste.

Cada jugador puede viajar con un máximo de cuatro personas como invitados, siempre y cuando hayan dado negativo a pruebas de coronavirus, y todos deben permanecer en el hotel designado por la NBA