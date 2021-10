La catástrofe económica a la que se arriesga Newcastle y sus nuevos dueños en la zona de descenso

Los nuevos dueños del Newcastle tienen un problema serio. ‘Las Urracas’ es uno de los dos clubes que no han ganado en la Premier League y se encuentran en la zona de descenso, sumergidos con apenas cuatro puntos, lo que convierte a este equipo en uno de los candidatos al descenso.

Tras la llegada del grupo árabe, encabezado por Mohamed Bin Salman, Newcastle se convirtió en el nuevo equipo más rico del mundo. El grupo inversor pagó cerca de 409 millones de dólares para hacerse del club de la Premier League y su primer reto está lejos del protagonismo y la pelea por los puestos a las copas europeas.

La primera tarea de los nuevos dueños de ‘Las Urracas’ es eludir el descenso y uno de los primeros movimientos de la actual directiva fue la salida del estratega, Steve Bruce, en un intento por darle una sacudida al equipo, aunque la derrota en la décima jornada, ante Chelsea (3-0) mantiene al el equipo blanquinegro en el penúltimo sitio dela tabla general.

Después de 10 jornadas, Newcastle se encuentra a seis puntos de salir de la zona de descenso, lo cual sería el objetivo en el cierre del 2021 para evitar mayor presión y seducir más fácilmente a refuerzos para el inicio del mercado invernal.

Inversión en refuerzos para evitar la catástrofe

Independientemente del lugar en el que Newcastle termine al final de diciembre, se espera que los nuevos dueños realicen una fuerte inversión en refuerzos puntuales para eludir el descenso y pelear los puestos europeos a partir de la temporada 2022-23.

De entrada, el club está en busca de estratega para suceder a Graeme Jones, quien se quedó como interino tras el despido de Steve Bruce, quien no contaba con la aceptación de los aficionados antes de la llegada de los nuevos dueños.

Desde ahora, los rumores señalan a Antonio Conte, Eddie Howe, Steven Gerrard, Paulo Fonseca y Frank Lampard (Ronald Koeman también está libre tras ser despedido del Barcelona).

En cuanto a jugadores, suenan los nombres de Philipe Coutinho, Paul Pogba, Pierre-Emerick Aubameyang, Marcelo, Isco, Arrtuto Vidal y hasta Gareth Bale. La lista se irá depurando conforme se acerque la fecha del inicio del mercado de invierno.

¿Qué pasa si Newcastle desciende?

Evidentemente los nuevos dueños del Newcastle compraron al equipo para pelear por los primeros puestos de la Premier League y ser protagonistas en los torneos europeos, y no para descender, pues esto representa grandes pérdidas económicas.

En 2020, Christian Purslow, presidente del Aston Villa, definió el descenso como “una catástrofe de 250 millones de dólares”, debido a la significativa pérdida de ingresos que representa jugar en la Championship.

Cada año, los clubes de la Premier League ingresas cerca de 120 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 40 millones representan ingresos por derechos de televisión.

Un equipo que desciende, pierde poco más de 50% de esos 120 millones anuales en el primer año en la Championship, pero además, suelen perder hasta el 33% de ingresos por entradas, ya que los aficionados pierden cierto interés en partido de su equipo ante clubes de segundo rango. Al final no es lo mismo ver un Newcastle vs Manchester City que en Newcastle vs Luton Town.

Las pérdidas no terminan aquí, ya que los equipos de la Premier League cuentan con contratos con patrocinadores, que en su mayoría colocan cláusulas en caso de descenso, lo que puede implicar la pérdida del patrocinio o la reducción de los ingresos, los cuales van hasta los cinco millones de dólares, de acuerdo con El Economista.

Aunque la inyección financiera de los nuevos dueños podrían soportar estas pérdidas, normalmente el equipo que desciende es incapaz de mantener a la base de su plantilla en la Championship, por lo qué está se devalúa.

En promedio, la plantilla de un equipo de Premier League supera los 140 millones de euros, mientras que un club de Championship, se encuentra entre los 40 y 30 millones.

¿Qué sigue para Newcastle en la Premier League?

Para el cierre del 2021, a Newcastle le viene un calendario ante equipos que no sólo son candidatos para ganarle, sino para golear, como el caso de Leicester, Liverpool, Manchester United, Manchester City, todos precisamente para el mes de diciembre.

De esta manera, ‘Las Urracas’ deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles durante noviembre ante equipos como Brentford, Norwich, Burnely y hasta con Arsenal, que ha tenido una campaña irregular, mientras esperan la llegada de los salvavidas.