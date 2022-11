Lo que se dice y se cuenta sobre el regreso de Nico Hulkenberg a la Fórmula 1

La temporada 2023 de Fórmula 1 ya tiene definido el calendario y los equipos ya han confirmado qué pilotos ocuparán sus asientos, salvo el caso de Williams y Haas, que no ha renovado el contrato de Mick Schumacher. Aunque en la escudería estadounidense aseguran que la prioridad es renovar al piloto alemán, las cosas se enfrían de a poco.

A Haas le dio resultado buscar a un piloto experimentado como Kevin Magnussen como remplazo de Nikita Mazepin, por lo cual no sería extraño que se hiciera lo mismo con Schumacher, quien en la actual temporada ya destrozó dos veces su auto, lo cual provocó un gasto importante en la escudería, y castigó de alguna manera el presupuesto.

Las pistas que hacen pensar en el regreso de Hulkenberg

Por esta situación y otras claves, comienza a tomar fuerza el regreso de Nico Hulkenberg, después de quedar fuera del Gran Circo como piloto estelar en 2019, cuando conducía para Renault.

Desde ese entonces ha permanecido como volante reserva de Racing Point, que después se convirtió en Aston Martin. Desde 2020 ya relevó a Checo Pérez, Lance Stroll y Sebastian Vettel, cuando ellos tuvieron que ausentarse por COVID, pero el momento de dejar la banca parece que ha terminado.

No forma parte de los planes de Aston Martin

Hulkenberg ya no será más piloto reserva de Aston Martin, pues esta escudería nombró a Stoffel Vandoorne y Felipe Drugovich como sus dos opciones en el banquillo para 2023, lo que deja claro que ‘Hulk’ tiene otros planes en mente.

Nico Hulkenberg ya había sonado como una de las opciones para ir a Haas, escudería a la que también aspira Pietro Fittipaldi y en un momento hasta se pensó en Daniel Ricciardo, aunque el australiano ahora es vinculado como piloto reserva en Mercedes, pero esa es otra historia.

Hulkenberg acepta que hay negociaciones

Mientras el agua de Mick Schumacher se enfría, la de Hulkernberg toma temperatura, pues el alemán aceptó que tiene comunicación con la escudería, algo que también ha confirmado Guenther Steiner, director de Haas.

Sin embargo, en palabras de Hulkenberg, la decisión de Haas requiere aún un poco de paciencia. “Al final del día, no es mi decisión. No la voy a tomar. Todavía hay conversaciones. Soy relativamente optimista, pero tendremos que ser pacientes un poco más”, indicó el teutón, quien fue coequipero de Checo en Force India.

¿Es el piloto que necesitan en Haas?

Sobre Hulkenberg cae la etiqueta de ser un piloto incapaz de meterse al podio pese a los 10 años de experiencia como piloto titular, por lo cual se le han cerrado puertas, entre ellas la de Renault.

Sin embargo, Haas no necesita podios no triunfos. El objetivo de la escudería son puntos para no caer de nueva cuenta al fondo de la clasificación de constructores. Después del Gran Premio de México, el equipo suma 36 puntos, de los cuales 24 han sido cosechados por Magnussen.

Con la posible llegada de Hulkenberg y su experiencia, las expectativas apuntan a, por lo menos, superar la barrera de las 40 unidades y acercarse a los 50, sin destrozar autos.

Entre más lejos del fondo se ubiquen, más dinero obtendrá el equipo para el desarrollo de sus autos y de la estabilidad económica, por lo cual, el rendimiento de Schumacher en las dos últimas carreras podría marcar su continuidad en Haas o abrirle la puerta al regreso de Hulkenberg.