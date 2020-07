DT de los Wolves le respondió al ‘Tata’ Martino tras opinar sobre el futuro de Raúl Jiménez

La temporada que está teniendo Raúl Jiménez con los Wolves está dando mucho de qué hablar en todo el mundo y es que ahora hasta generó algo de polémica entre Nuno Espírito Santo, DT del club, y el ‘Tata’ Martino, técnico de la Selección Mexicana, pues luego de opinar sobre el futuro del ‘9’ mexicano, hubo una respuesta.

En entrevista con ‘ESPN’, el ‘Tata’ Martino confesó que a Raúl Jiménez le convendría salir de los Wolves, siempre y cuando su destino final fuera el Manchester United y no la Juventus (donde se iría en un intercambio por dos jugadores), pues le ve mayores posibilidades de brillar dentro de la Premier League.

“Mirándolo desde afuera hoy no puedo ver a un número 9 como Raúl en el United. Hay muchos delanteros, como Rashford, Martial y el niño que ahora juega como extremo derecho, Greenwood pero desde que Romelu Lukaku se fue, no veo un número nueve puro como Raúl. En la Juventus tendrá más problema por ganarse un lugar, porque Cristiano Ronaldo comparte el interior del campo”, confesó el ‘Tata’ Martino.

Aunado con esto, este martes en conferencia de prensa, Nuno Espírito Santo le contestó al ‘Tata’ Martino sobre sus declaraciones, no a modo de pelea pero sí para aclarar la situación que vive Raúl Jiménez en los Wolves, pues le restó importancia a todos los rumores de su salida y confirmó que el mexicano está 100% concentrado con la escuadra inglesa.

“Hay cosas que no se pueden controlar y a las que tienes que decidir si prestar atención o no. Admiro al Tata, es un gran entrenador, pero sinceramente no es algo que nos distraiga”, mencionó el DT de los Wolves respecto a la posible salida de Raúl Jiménez.

Finalmente el técnico de los Wolves mencionó que en este momento no piensan en rumores ni salidas, pues su objetivo principal es terminar de gran forma la Premier League, por lo que Raúl Jiménez y compañía están enfocados sólo en los triunfos.

“No es el momento de pensar en algo así. Tenemos mucho por delante, partidos importantes y es tiempo de enfocarnos en nuestros objetivos. No hay espacio para distracciones“, sentenció el técnico de los Wolves sobre Raúl Jiménez.

El próximo compromiso de Raúl Jiménez y los Wolves

Raúl Jiménez y los Wolves buscarán regresar a la senda del triunfo cuando visiten al Sheffield United en un duelo vital en sus aspiraciones por acercarse a puestos de Champions League. El juego será el miércoles 8 de julio en punto de las 12:00 hrs por lo que habrá que estar atentos a lo que suceda.