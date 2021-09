En imágenes: La locura en Old Trafford por el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United

¡El ‘Comandante’ está en casa! La Jornada 4 de la Premier League llegó a Old Trafford para un evento muy especial, el regreso de Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués se presentó con el Manchester United en medio de la locura, pues miles de aficionados lo recibieron con emoción e ilusión.

CR7 no solo es una de las máximas figuras del club o de Europa, sino del mundo entero. Así que si bien estas emociones llegaron al resto del planeta, fueron pocos los afortunados que presenciaron el partido vs Newcastle en vivo.

Todos los rincones de Old Trafford tienen algo relacionado con Cristiano Ronaldo. Horas antes del silbatazo inicial, miles de aficionados se dieron cita en el inmueble con banderas, bufandas, playeras estampadas con el número 7 y carteles.

Una vez que el equipo hizo su arribo al estadio, el acceso a vestidores se convirtió en el centro de atención. El portugués entró rodeado por las cámaras, pero también arropado por la afición. Quienes fueron testigos de su primera etapa en el club tienen su propia perspectiva y los más pequeños son parte de una nueva historia.

Parte importante del futbol en todo el mundo son precisamente las nuevas generaciones. La mayoría de los que estuvieron en Old Trafford para el inicio de la segunda etapa de Cristiano Ronaldo con el Manchester United, solo lo han visto en la Juventus y el Real Madrid… hoy son testigos de una gran leyenda.

Por ello, las imágenes de los niños son muy emotivas. ¿Quién no tuvo la figura de un futbolista como su héroe cuando era pequeño? Hoy las banderas con el rostro de CR7 lucen en la espalda de aquellos que lo admiran y que aspiran a ser como él.

La larga espera por ver a Cristiano Ronaldo en Old Trafford terminó cuando el jugador pisó el mítico césped para calentar. De inmediato, la gente se puso de pie para aplaudir y ovacionar a su ídolo y esperanza de volver a la élite del futbol europeo.

The first welcome back #mufc pic.twitter.com/c63fdnT3dh

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) September 11, 2021