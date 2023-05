Las cosas en el Barcelona están caminando de acuerdo a lo planeado por Joan Laporta. Ya tienen en la bolsa el campeonato de La Liga y el presidente da buenas nuevas sobre Messi.

Se sabe que Messi no continuará en el PSG, por lo que los nuevos destinos para el argentino abundan y uno de ellos es el Barcelona, el equipo de sus amores.

Pero, eso sobre el futuro de Messi, sólo el argentino sabrá cuál es el mejor destino para él y tomará su decisión a final de temporada, aunque el conjunto blaugrana parece llevar mano.

Messi dejará al PSG al final de temporada – Foto: Getty Images

A todo esto, Joan Laporta les adelantó el regalo de navidad a toda la afición culé, pues tiene noticias positivas sobre conversaciones con Lionel Messi.

Joan Laporta y Messi parece que enterraron el hacha, porque sus últimas conversaciones son bastante buenas, esto después de que se fracturara la relación tras la salida del argentino hace un par de años.

El adiós (o hasta luego) de Messi en el Barcelona – Foto: Getty Images

Las palabras de Joan Laporta y su conversación con Messi

Después de celebrar el título en casa del Espanyol –cosa que no gustó nada a los aficionados rivales-, Joan Laporta estuvo en el programa ‘Els matins’ de TV3.

Y las palabras que soltó el presidente del Barcelona pondrán a todos los aficionados culés a soñar con una posible llegada de Messi, aunque no hay nada oficial de momento, es sólo una posibilidad con una conversación entre Laporta y el todavía jugador del PSG.

“He hablado con Leo para, de alguna forma, reconducir una situación que se produjo donde tuve que poner la institución por encima de todo, incluso de él, el mejor jugador del mundo“, justificando la salida del argentino cuando él volvió a la presidencia del Barcelona.

“Fue una conversación muy cariñosa y agradable, nos hemos mandado mensajes últimamente, le felicité por el Mundial, él ha vuelto, nos conocemos desde hace años, desde que tiene 14 años, hay relación“, agregó Laporta sobre la buena relación que lleva con Messi.

La cosa es que, Joan Laporta dejó muy en claro lo siguiente: “Messi quiere al Barça, que nadie lo dude. Siente el Barça como su casa“, además dijo que dejará el tema en paz porque no quiere faltar al respeto: “Haría un mal favor hablar de estas cuestiones de Leo porque pertenece al PSG, hay que esperar a final de temporada y entonces podremos hablar tranquilamente“.

El presidente y el astro argentino – Foto: Getty Images

Y el tema de los dineros, principal problema del Barcelona

Aunque tal vez lo parezca, el Barcelona no ha salido totalmente de su crisis económica, pues sigue teniendo el principal problema por el que Messi se fue y es la masa salarial.

¡Chan, Chan! Es un tema que causa terror en el Barcelona, porque desde que fue un problema la masa salarial, todo se ha venido en picada en el club. Adiós Messi y adiós a competir en Champions League.

Todavía es una bronca y ante ello, antes de pensar en firmar a Messi, tendrán que salir oficialmente de ese tema, cosa que no es nada sencilla porque necesitan seguir recortando sueldos -pero, el Barça tiene un plan y aquí te lo contamos-.

“Nosotros no queremos entrar en estas cifras porque sería recular y volver a encontrar la situación que nos encontramos, y no quiero que vuelva a pasar, son cifras que no pensamos que tengamos que afrontar, no hablando de Messi solo, sino de cualquier jugador“, dijo el presidente.

Sean peras o sean manzanas, el Barcelona no puede echar las campanas al viento con un posible regreso de Messi, aunque Laporta sueñe con eso, porque primero tienen que solucionar una broncota de dineros y después, pensar en el argentino.

Fans del Barcelona sueñan con el regreso de Messi – Foto: Getty Images