Misa, fiesta y futbol: La historia de la pareja que celebró el título del Atlas y su boda en el Jalisco

La euforia por el título del Atlas en la Liga MX se mantiene viva y así será por mucho tiempo. El día de la Final de Vuelta ante León hubo nervios y alegría, pero los aspectos extra cancha como la pareja de novios en la tribuna del Jalisco llamó la atención porque no se sabía si acababan de celebrar su boda.

Ella lucía el tradicional vestido blanco y él llegó al inmueble en traje, no hubo tiempo de cambiarse. Sin embargo, esto no lo supimos hasta casi una semana después del partido y la historia representa a millones de aficionados rojinegros que habrían hecho lo mismo si hubieran estado en el lugar de estos recién casados.

De la boda a ver al Atlas: Así fue el 12 de diciembre de la pareja

Adán Reynoso es seguidor del Atlas y eligió la fecha de su boda junto a su pareja sin saber que ese día terminaría la larga sequía del club de sus amores. Devoto de la Virgen de Guadalupe, encontró una coincidencia religiosa que daría un ingrediente extra a un momento tan especial, pero no contaba con que el calendario de la Liga MX también coincidiría.

“Se me juntaron las fechas, y ahí me tuve que partir en dos para estar en los dos momentos importantes de mi vida. Yo la boda la planeé muchos meses antes y me gustó el día porque es el día de la Virgen de Guadalupe, soy creyente y escogimos esa fecha. Ya cuando Atlas estaba contra Monterrey saqué cuentas y dije ‘ay caray, me va a tocar el mismo día’, y así fue“, contó Reynoso en entrevista con Mediotiempo.

Cuando la pareja tuvo la certeza de que la Final coincidía con la boda, comenzó la travesía con el Atlas. Con boletos en mano, hubo dudas sobre venderlos o ir al Jalisco; no obstante, la pasión es inexplicable y la ahora esposa de ‘Happy’ Reynoso lo apoyó. La ceremonia se llevó a cabo a las 13:00 horas y después de un poco de baile, comida y fiesta, la pareja salió rumbo al estadio.

“Mi esposa me dijo, ‘yo te conozco, sé que quieres ir, vámonos saliendo de la fiesta al estadio’. Dije: ‘los consigo (los boletos), si no puedo veo qué onda, al cabo sobra quién los agarre’, no hay problema, pero no, estando ahí dije ‘vámonos, no me la pierdo’.

“No hubo chance de cambiarnos, fue por tiempo, solamente me cambié los tenis. Era pura familia y saben de mi pasión, que me encanta mi Atlas, les dije ‘se quedan, voy a ir al estadio, hay refresco, vino y comida, ahí sírvanse’“, agregó en el diálogo con el portal.

¿Quién invitó a los novios a tomarse la foto en la cancha del Jalisco?

Horas después de que Atlas se coronara y la boda se hiciera viral, circuló una foto muy especial. Adán y su esposa bajaron a la cancha y pudieron posar con el trofeo de los rojinegros. Pues resulta y resalta que quien los invitó fue Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi.

“Al terminar los festejos me quedé en el alambrado en shock. Vi a los jugadores, a todo mundo festejando y se me acercó Alejandro. Dijo que me dejaran pasar y fue cuando me prestó la copa, su esposa tomó las fotos“, contó Reynoso.