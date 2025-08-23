Lo que necesitas saber: Pável Podkolzin se convirtió en el jugador más alto en la historia del futbol y se mantiene como el séptimo en la historia de la NBA; jugó con Mavericks en 2004

La historia de Pável Podkolzin es en verdad única. Quizá no lo recuerdas, pero fue jugador de los Mavericks de Dallas hace un par de décadas, y ahora logró debutar en el futbol profesional, ¡a sus 40 años!

Foto: @amkal_official_

Pável Podkolzin, exjugador de la NBA, se convierte en el futbolista más alto de la historia

Debutar como futbolista profesional con 40 años es ya una proeza increíble, pero lo más espectacular de lo hecho por Pável Podkolzin, es que se convierte en el jugador más alto en la historia del futbol.

Rompe el récord gracias a sus 2.26 metros de altura, ¡una verdadera locura! Podkolzin se desempeñaba como pívot en el basquetbol, y estuvo con Mavericks en la NBA por allá del 2004 (equipo que este año viene a México, por cierto). Se mantuvo solo un par de años con el equipo y jugó muy pocos partidos, pero sigue siendo el séptimo jugador más alto en la NBA.

Foto: @amkal_official_

Eso sí, a pesar de su gran altura, en el video donde vemos las imágenes de su debut pudimos notar que no ganó todos los balones por aire que tuvo a su alcance. Curioso, ¿no?

Foto: @amkal_official_

El debut de Pável Podkolzin como futbolista profesional

Por si te lo preguntas, Pável Podkolzin se unió al Amkal Moscow de su natal Rusia, un equipo que juega en la séptima división de ese país.

Su debut ocurrió el pasado 19 de agosto y no solo fue histórico por su altura, su edad, o ser exjugador de la NBA, también porque su equipo logró ganar el partido en la Copa de Rusia ante el Kaluga, que juega en la cuarta división del futbol ruso.

Foto: @amkal_official_

De acuerdo con el portal Flashscore, el próximo partido del Amkal será el 9 de septiembre también por la Copa de Rusia, y ese día volveríamos a ver en acción al histórico Podkolzin.