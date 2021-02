¿Por qué Pelé no quería jugar el Mundial de México 1970?

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, abandonó el Mundial de Inglaterra 1966 sumamente molesto. Brasil, uno de los máximos favoritos para ganar esa Copa del Mundo, había sido eliminado en la fase de grupos.

A los 26 años de edad, Pelé ya lo había conseguido todo, pero tenía la edad suficiente para buscar un Mundial más, en México 1970, pero el delantero brasileño concedió dos entrevistas en las que reiteró que no volvería a jugar con la Selección de Brasil, así que no jugaría en México.

¿Por qué Pelé no quería jugar en México 1970?

Fueron diversos los motivos por los cuales Pelé se sentía decepcionado de los Mundiales, como lo revela el documental de Netflix, el cual se estrenó este martes 23 de febrero, y aquí vamos a poner en contexto algunos de ellos.

Pelé ya no quería más lesiones

La primera fueron las lesiones. A pesar de que tenía dos Copas del Mundo en su palmarés, en realidad Edson Arantes do Nacimento sólo había disfrutado el Mundial de Suecia 1958.

En Chile 1962 quedó fuera por una lesión, debido a que los rivales no encontraron mejor fórmula que dejarlo fuera de competencia con constantes faltas. En esos tiempos no habían tarjetas ni cambios. Aún así, Armadilo cubrió bien su lugar y Brasil se coronó.

En 1966, el portugués Joao Morais lo dejó sumamente lastimado en el último juego de la fase de grupos y Brasil cayó eliminado. México 1970 tal vez no sería la excepción, así que no valía la pena ir a un Mundial sólo para ser lesionado en los primeros juegos.

Relación con la dictadura

Para esos momentos, Brasil vivía en una dictadura. En octubre de 1968 surgieron movimientos estudiantiles que derivaron en asesinatos y desapariciones, similar a lo que ocurrió en México el 2 de octubre.

De alguna manera, la Selección de Brasil representaba a la dictadura para muchos a nivel internacional, por lo que era un equipo rechazado por la critica internacional y a Pelé no le interesaba ser parte de ello. “No opino sobre política porque no sé nada sobre política”, dice en el documental.

A pesar de ello, Pelé tuvo reuniones con Humberto de Alencar Castelo Branco, el presidente que tomó el poder tras el golpe militar en 1964.

Desmotivación y diferencias con Saldanha

Pelé rectificó su decisión y anunció que volvería con Brasil para jugar el Mundial de México 1970, pero no era del agrado del técnico Joao Saldanha, quien a meses de iniciar la Copa del Mundo, trató de dejar fuera del equipo al 10 de todas las maneras posibles, por lo que inventó que Edson padecía miopía, por lo que no podía seguir jugando.

A un par de meses del inicio del Mundial, Saldanha quedó fuera de la Selección y Mario Lobo Zagallo, quien había sido su compañero en Suecia 1958, ocupó el banquillo.

Sin embargo, Pelé entrenaba cabizbajo, sin ánimos y aún era criticado. Algunos decían que Brasil tenía muchos jugadores en la posición de Pelé, que no podían jugar juntos y algunos tenían mejor nivel que Edson, por lo que él debía ser sacrificado, ya que sus mejores momentos habían pasado.

“Muchos periódicos comenzaron a pelear con los jugadores. Solían decir: ‘Pelé, Tostao, Rivelino, Gerson, esos jugadores no pueden jugar juntos. Todos son números 10, no va a funcionar’, y resultó ser el mejor equipo de Brasil en la historia”, respondió en un número especial de Four Four Two.

Pelé fue cuestionado sobre cómo aquel equipo fue capaz de ganar el Mundial con tantos jugadores con características similares.

“Ser buen jugador significa que puedes jugar con otros, pero más importante, éramos un buen equipo y Zagallo un buen entrenador. Nos organizó y resultó que el del 70 fue el mejor Mundial y yo me retiré en mi mejor momento”, respondió.