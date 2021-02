¡Hay tiro, hay tiro! La pelea entre Lukaku y Zlatan está lejos de acabar después del Derby della Madonnina

¡Sigue el tiro! El Derby della Madonnina terminó pero no la pelea entre Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic, que se mantiene en el tercer round de esta contienda. El Inter goleo al Milán por 3-0 y el belga fue el que finiquitó el partido con un zurdazo y su grito en el festejo de gol fue particular y un dardo que fue directo al sueco.

Posiblemente la falta de aficionados en el estadio nos ayude a conocer un poco más de ésto, ya que con una recinto al máximo de su capacidad no habríamos escuchado el festejó que Lukaku le gritó a Zlatan y los golpes de pecho que se dio para provcar a Zlatan.

Esta disputa está lejos de terminar, afortunadamente para nosotros y por un buen morbo de ver a 2 estrellas del futbol medirse con talento. Aunque tendremos que esperar hasta la siguiente temporada para volver a ver a estos jugadores dentro de un campo de juego, a menos de que un amistoso nos permita un duelo previo.

Todo comenzó después del Derby de la Madonnina del 9 de febrero del 2020 en el que Lukaku anotó uno de los goles para la victoria del Inter 4-2 sobre su rival de ciudad. Posteior al partido, fue a las redes sociales y escribió: “Hay un nuevo rey en la ciudad” y una foto de la victoria.

Después una victoria del Milan, Zlatan revivió la rivalidad con Lukaku y dejó muy en claro qué posición ocupaba en el futbol de la ciudad italiana. A Ibrahimovic le puede faltar todo, menos ego y con eso mismo se atrevió a sentenciar con la frase: “Milan nunca tuvo un rey, tiene un DIOS“

