El Manchester City es uno de los equipos más ‘poderosos’ de la Premier League y de toda Europa pero hoy en día sufren a la ofensiva. En este mercado de fichajes buscaron fichar a un delantero que pudiera reemplazar al ‘Kun’ Aguero en lo que se recupera de su lesión pero al parecer las finanzas no andan del todo bien, pues Pep Guardiola confesó que ‘no pudieron permitírselo’.

El ‘Kun’ Aguero lleva ya varios meses lesionado y es que se creía que el receso en lo que comenzaba la nueva temporada de la Premier League serviría para que se recuperara en su totalidad; vio acción en los últimos duelos pero ahora será baja por al menos 3 semanas; Gabriel Jesús, su otro referente, también está lesionado.

De acuerdo a declaraciones dadas en conferencia de prensa, Pep Guardiola confesó que el club no pudo permitirse fichar a otro delantero de la calidad del ‘Kun’ Aguero o Gabriel Jesús ya que ‘no les era posible’, dando a entender que los recursos no eran suficientes o que pudieron mermar su economía de haberlo hecho.

“Lo consideramos y pensamos en ello. El club hizo lo que pudo. Cuando te decides a fichar a un delantero, tiene que ser del nivel de Gabriel (Jesús) y de Sergio (Aguero), y no puedes permitírtelo. Esa es la realidad, no se pudo realizar“, comentó Pep Guardiola.

Estas palabras de Pep Guardiola causaron un poco de ‘confusión’ y es que como sabemos, ficharon a dos defensas, como lo son Nathan Aké y Rubén Días, además de a Ferran Torres que funge como extremo. El Manchester City ha gastado millones cada temporada en defensores pero el no reforzar su ataque sí habría sido posible de dejar pasar a alguno de ellos.

“No digo que el club no quisiera hacerlo, ellos querían formar el equipo más fuerte posible, pero pensamos también que Sergio estaba para volver y no esperábamos la lesión de Gabriel“, mencionó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

El Manchester City sufrió un ‘doloroso’ empate ante el West Ham el pasado fin de semana y este día se medirán al Marsella en la UEFA Champions League, por lo que tendrán que confiar en Raheem Sterling para que sea ‘el hombre gol’ del equipo.

