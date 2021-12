¿Por qué el videojuego Madden lleva el apellido del legendario coach de la NFL?

John Madden falleció a los 85 años de edad este 28 de diciembre y aunque quisiéramos que fuera una noticia del día de los inocentes, no lo fue. Su legado va más allá de la NFL y ha trascendido hacia la cultura popular, más específico a los videojuegos.

La franquicia Madden es una de las más exitosas de Electronic Arts, pero alguna vez se han hecho la pregunta: ¿Por qué el Madden se llama así? La respuesta es más sencilla de lo que podría parecer, pero la explicaremos a detalle.

Electronic Arts se fundó en 1984 y el dinero de la empresa era un problema en aquel tiempo, iban comenzando. Pero su idea era tener un videojuego sobre NFL, aunque no tenían para pagar una licencia tan cara como la de la mejor liga de futbol americano profesional.

Así que se acercaron a John Madden para ver si quería ser imagen del videojuego que lanzarían en 1988 y el legendario entrenador aceptó. John Madden Football fue el primer título de la entrega y el éxito que tuvo, no se lo esperaban.

Presentó una nueva manera de videojuegos sobre futbol americano. La franquicia Madden tendría un éxito rotundo entre los gamers por su pantalla aérea en la que podías ver la jugada tanto en ofensiva como defensiva, esa pantalla se sigue usando hasta última entrega de EA… Madden 22.

Explosión del videojuego Madden

Después de varios años entregando buenos resultados y muy buen dinero a Electronic Arts, en 1994 por fin se hicieron con la licencia de la NFL y todos los jugadores, lo que representó el doble de éxito para el videojuego Madden.

A partir de que la NFL se sumara al videojuego Madden, el éxito estaba asegurado, pues es el único videojuego de futbol americano y que tiene la licencia de jugadores y equipos, así que, se ha vuelto una tradición entre los fanáticos gamers y de los emparrillados.

En las primeras entregas tras la firma con la NFL, John Madden aparecía en las portadas de los videojuegos, pero entrando el nuevo milenio, EA comenzó a usar a jugadores destacados en la temporada para ser imagen del videojuego.

Ahí nace otra historia que rodea al legendario entrenador en jefe de los Raiders, se trata de la ‘Maldición Madden’, que no tiene nada que ver con él, pero sí con el videojuego. Básicamente, la mayoría de los jugadores que aparecen en la portada, en la temporada siguiente sufren graves lesiones o bajan su rendimiento considerablemente. Esto no es 100% seguro, la efectividad de la ‘Maldición Madden‘ no es perfecta.