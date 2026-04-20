Apple tiene nuevo CEO: Quién es John Ternus, el sucesor de Tim Cook

Lo que necesitas saber: El cambio de estafeta en la posición CEO se llevará a cabo a partir del 1º de septiembre de 2026.

Con la novedad de que Apple tiene nuevo CEO, después de que Tim Cook llevara la batuta de la empresa durante años: John Ternus y por acá les contamos quién es.

Además de los cambios que se vienen para Apple, pues deben saber que Tim Cook no se va de la empresa. ¿Y eso? Cook pasa a ser el presidente de la compañía.

Foto: @Variety

Apple tiene nuevo CEO: John Ternus

Como se imaginarán, este cambio sonó en todo el mundo y no es para menos.

El 20 de abril Apple nombró a John Ternus como su próximo director Ejecutivo —o sea, pasó de ser el jefe de Hadware de la empresa a CEO—, mientras que Tim Cook toma la presidencia.

Foto: Apple.

Para medios especializados, se trató de un cambio más que cantado desde hace unos meses pero sin concretarse ni ser oficial.

Aunque el cambio de estafeta en la posición CEO se llevará a cabo a partir del 1º de septiembre de 2026.

Quién es John Ternus, el sucesor de Tim Cook

John Ternus es considerado más que un experto dentro de Apple. Ha sido vicepresidente senior de Hardware de la compañía —y eso implica que tenía que reportar de manera directa a Tim Cook.

Básicamente, John Ternus es jefe de toda la ingeniería de hardware desde iPhone hasta iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro, entre otros.

Tim Cook y Messi. Foto: @tim_cook

Y antes de colaborar con Apple, Ternus trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems, una empresa especializada en la producción de equipos informáticos. Además de ser licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania.

El reto de John Ternus con Apple

El reto de Ternus será dirigir a Apple después de que Tim Cook llevara la batuta desde 2011 —tras suceder a Steve Jobs— en los cambios en tecnología que se vienen, sobre todo impulsados por la Inteligencia Artificial.