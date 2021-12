¿Cuál es el legado de John Madden en el mundo de NFL y la cultura pop?

Cuando se habla de John Madden, se trata de uno de los mejores entrenadores en la historia de la NFL. Pocos entrenadores han causado el impacto que él ha logrado en el mundo del emparrillado y eso que se retiró como coach desde hace unas cuantas décadas.

Su historia como coach no comenzó en la NFL, sino en el futbol americano colegial, primero como asistente del entrenador en la universidad de Allan Cook, después fue entrenador en jefe antes de dar el salto a la liga de futbol americano.

Comenzó en los Raiders, aunque tuvo que esperar un poco para ser el entrenador en jefe. Arrancó su carrera como coach de linebacker en los Raiders y tras dos años, se convirtió en 1969 en entrenador en jefe y duraría nueve años en ese cargo, en el que se volvería legendario.

Nueve temporadas y sólo en una de ellas no pudo calificar a postermporada, en todas las demás calificó, aunque no en todas consiguió llegar al Super Bowl. Su único Vince Lombardi lo ganó en 1976, en el SB XI cuando venció a los Vikings, pero su legado va más allá de un triunfo en un Super Tazón.

Su paso por los Raiders dejó huella en toda la NFL. Tiene uno de los mejores porcentajes de victorias de la liga, su récord lo convierte en uno de los más efectivos y ganadores. En 142 juegos, ganó 103, perdió 32 y empató 7 para un porcentaje de .759, uno de los mejores en la historia.

Legado de John Madden con los Raiders

Si los Raiders son considerados un equipo de élite en la NFL, es gracias a John Madden. La franquicia de Oakland, en aquel momento, no era precisamente ganadora y con Madden a la cabeza, no tuvieron ninguna temporada con récord perdedor, así de grande es la leyenda del entrenador en jefe.

Y la lealtad de Madden siempre estuvo con los Raiders, pues una vez que dejó el cargo como entrenador en jefe, mencionó que nunca volvería a dirigir otro equipo en la NFL y lo cumplió. Jamás volvió a estar al frente de un equipo en la liga más importante de futbol americano.

Después de su trabajo como entrenador en jefe de los Raiders, se convirtió en un analista y de los buenos. Estuvo mucho tiempo tras las transmisiones de los partidos de NFL y fue destacada su participación en los Monday Night Football para ESPN y después en la cadena CBS.

En 2006, su leyenda creció aún más. Fue inducido al Salón de la Fama de la NFL, máximo honor que puede recibir un exjugador o un exentrenador en jefe y para ser sinceros, hasta le quedaba corta la distinción. Merecería un puesto de honor sólo para él o que alguno al que pocos pueden aspirar.

John Madden en los videojuegos y cine

En 1988 el mundo de los videojuegos cambió por completo. Se estrenó el primer videojuego de Madden y el resto es historia, porque la franquicia se ha convertido en una de las más longevas de todo el mundo gamer y año con año se renuevan para mejorar, obviamente, dejando el apellido de Madden en lo más alto.

Además, estos videojuegos se encargan de acercar a las generaciones más jóvenes no sólo al mundo de la NFL sino a conocer quién era y cuál es el legado de John Madden. Ese apellido se ha convertido en la cara de la NFL en todo el mundo.

Recuerdan que les mencionamos que nunca iba a dirigir a otro equipo en la NFL, bueno, pues eso no es totalmente cierto porque sí dirigió a otra franquicia, aunque de ficción. En la película “Pequeños Gigantes” era coach de los Cowboys de Dallas, aunque su participación duró menos de 10 minutos.

Un personaje de tal popularidad, era obvio que tenía que salir en un episodio de los Simpsons, pero estas no fueron sus únicas incursiones en la televisión. Fue host de Saturday Night Live y apareció en un video de U2, de la canción “Stuck in a moment you can’t get out off”.