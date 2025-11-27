Lo que necesitas saber: La última vez que México ganó un Mundial Sub 17 fue por allá del 2011, cuando derrotaron a Uruguay 2-0 en el Estadio Azteca.

¡Portugal ganó su primer Mundial Sub 17 e hizo historia en Qatar! Los portugueses derrotaron a Austria en la final 1-0. Un gol de Anisio Cabral fue suficiente para levantar el título. Hay que recordar bien ese nombre, chance en unos años lo veamos convertido en la figura de su selección.

El tercer lugar se lo llevó Italia sobre Brasil, aunque sufrió en el proceso. El partido se tuvo que decidir en tanda de penales después de que se mantuvo el empate 0-0 en tiempo regular.

Imagen @FIFAWorldCup

Portugal derrota a Austria en el Mundial Sub 17

La Selección de Portugal tuvo un 2025 de ensueño. No solo ganó la Eurocopa Sub 17, también se llevó el Mundial de la categoría en Qatar. Solo basto con el gol de Anisio Cabral en el minuto 32 para amarrar ese doblete.

Y no fue cosa de suerte, Cabral se convirtió en el subcampeón de goleo el torneo con 6 goles, incluido en la de la final. Solo fue superado por el austriaco Johannes Moser que marcó 8 tanto.

Anisio Cabral, jugador de Portugal Sub 17 / Fotografía FIFA.com

Eso sí, hay que darle mucho mérito a Austria. Sus chavos jugaron por primera vez una final de Copa del Mundo de cualquier categoría, así que, aunque no ganaron, sí hicieron historia para su selección.

Y por si andaban con el pendiente, Italia se llevó el tercer lugar. Derrotaron 4-2 a Brasil en tanda de penales.

Campeón: Portugal

Subcampeón: Austria

Tercer lugar: Italia

Últimos campeones y subcampeones del Mundial Sub 17

Acá les dejamos los últimos cinco campeones y subcampeones del Mundial Sub 17. Y por si se lo preguntan la última vez que México ganó dicho torneo fue por allá del 2011 en la edición que jugó en nuestro país. Derrotó a Uruguay 2-0 en la final que se jugó en el Estadio Azteca ¿Se acuerdan?

Desde entonces ha llegado a dos finales. La primera, en la edición de Emiratos Arabes 2013, cuando perdió ante Nigeria 3-0. La segunda, en Brasil 2019, en aquella ocasión cayó ante los locales por marcador de 2-1.

Edición Campeón Subcampeón Qatar 2025 Portugal Austria Indonesia 2023 Alemania Francia Brasil 2019 Brasil México India 2017 Inglaterra España Chile 2015 Nigeria Mali

El primer Mundial Sub 17 que ganó México fue en Perú 2005 con jugadores como Giovani dos Santos y Carlos Vela.