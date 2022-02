“Es increíble que haya guerra”: La postura de Rafa Nadal sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

La actividad del Abierto Mexicano de Tenis ya no solo refiere a lo deportivo, ya que tenistas como Rafa Nadal y Daniil Medvedev han sido cuestionados en las últimas horas sobre la invasión de Rusia a Ucrania. El próximo número uno del mundo es ruso, pero el español ofrece una perspectiva diferente.

Más allá de tomar una postura o hablar a favor de cierto país, el consentido de Acapulco dio un mensaje neutral pero lleno de esperanza. Al terminar el partido de cuartos de final contra Tommy Paul y su victoria por 6-0 y 7-6 (7-5), Nadal atendió a los medios en conferencia de prensa y declaró que espera lo mejor para la población en general.

“Yo no puedo opinar como tenista, puedo opinar como ciudadano. Esta es la realidad. Al final, cuando me sacas de lo que es tenis puedo opinar al igual que tú o cualquier persona. Yo solo tengo una opinión y es que no quiero quiero hablar de culpables o de cuál es el problema o no, pero sea como sea, a estas alturas y en el siglo que estamos me parece increíble que haya guerras.

“Se me escapa de mi cabeza en todos los sentidos, no lo puedo comprender. Ojalá que se termine lo antes posible, es lo único que deseo, que haya los menos afectados posibles y las menos pérdidas posibles. Veremos qué sucede, pero son noticias desoladoras y para mí incomprensibles“, sentenció Rafa Nadal ya instalado en semifinales.

Por su parte, Medvedev aseguró haber tenido un día lleno de emociones por este mismo tema. Sin entrar en detalles sobre su postura, el próximo rival de Rafa Nadal se dijo también ansioso por repetir la final del último Australian Open.

Acapulco y una historia de éxito junto a Rafa Nadal

Rafa Nadal tenía apenas 18 años cuando ganó su primer título del Abierto Mexicano de Tenis. Ahora tiene 35 años, 21 títulos de Grand Slam en sus vitrinas y va por el cuarto trofeo en Acapulco. Antes de llegar a la final tendrá que vencer a Medvedev, a quien enfrentó hace apenas unas semanas en Australia y presume un nivel espectacular.

Consciente del reto que esto representa, Nadal se dijo emocionado por este duelo, que se llevará a cabo no antes de las 20:00 horas del centro de México de este viernes 25 de febrero.

“Estamos en un torneo completamente diferente, condiciones diferentes. Es un rival muy complicado, de mucha exigencia, el nuevo número 1 del mundo. Ya vimos lo duro que fue ganarle es el último Open de Australia, viene jugando realmente bien, con lo cual soy consciente que necesito estar a mi 100 por ciento para tener alguna opción“, sentenció el manacorí.