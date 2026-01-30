Lo que necesitas saber: Por primera vez el Pro Bowl será en la semana del Super Bowl y en la misma ciudad, San Francisco

Es toda una tradición que, previo al Super Bowl, tengamos el Pro Bowl para hacer menos larga la espera. Y aunque hace unos años cambió de formato y ha perdido un poco de punch, cada año mantenemos la expectativa por lo que nos ofrecerá la NFL.

Vamos a hablar un poco de los juegos de este año, quiénes estarán presentes y dónde ver los Pro Bowl Games antes del choque entre Seahawks y Patriots.

Foto: Cuenta oficial “NFL” en Facebook

¿Cuándo y dónde son los Pro Bowl Games 2026?

No se te vaya a olvidar que los Pro Bowl Games son el martes 3 de febrero a las 17:30 horas, tiempo de México. Es una fecha en la que tradicionalmente caía el Super Bowl antes de la ampliación a 18 semanas.

Será la primera vez que el Pro Bowl llegue a San Francisco y su evento principal se realice en la semana del Super Bowl y no en la previa. También era tradición hacerlo en Hawái y recientemente lo tuvimos en Orlando, pero este 2026 se realizará en la misma ciudad del Super Bowl, esperando tener una mejor respuesta de la afición.

Formato y los retos de este año en los Pro Bowl Games

¿Qué esperar del Pro Bowl este 2026? Naturalmente el evento estelar es el partido de Flag Football, sin contacto físico, donde cada conferencia tendrá un equipo de 7 jugadores en cancha.

La afición eligió a los participantes con su voto y tendremos a varias figuras de la NFL en el emparrillado junto con muchos novatos. Jerry Rice (NFC) y Steve Young (AFC) serán los encargados de dirigir a cada equipo y a continuación los rosters:

Conferencia Americana

Quarterback: Josh Allen (Bills), Justin Herbert (Chargers)

Corredores: De’Von Achane (Dolphins), James Cook (Bills), Jonathan Taylor (Colts).

Fullback: Patrick Ricard (Ravens).

Receptores: Ja’Marr Chase (Bengals), Courtland Sutton (Broncos), Nico Collins (Texans), Zay Flowers (Ravens).

Ala cerrada: Brock Bowers (Raiders), Travis Kelce (Chiefs).

Tackle ofensivo: Dion Dawkins (Bills), Garett Bolles (Broncos), Joe Alt (Chargers).

Guardia ofensivo: Quenton Nelson (Colts), Quinn Meinerz (Broncos), Trey Smith (Chiefs).

Center: Creed Humphrey (Chiefs), Tyler Linderbaum (Ravens).

Ala defensiva: Myles Garrett (Browns), Will Anderson Jr. (Texans), Maxx Crosby (Raiders).

Linieros defensivos internos: Jeffery Simmons (Titans), Chris Jones (Chiefs), Zack Allen (Broncos).

Linebackers externos: Nik Bonitto (Broncos), T.J. Watt (Steelers), Tuli Tuipulotu (Chargers).

Linebackers internos: Roquan Smith (Ravens), Azeez Al-Shaair (Texans).

Córners: Derek Stingley (Texans), Pat Surtain II (Broncos), Denzel Ward (Browns).

Safety libre: Jalen Ramsey (Steelers).

Safety fuerte: Kyle Hamilton (Ravens), Derwin James (Chargers).

Centro largo: Ross Matiscik (Jaguars).

Pateador de despeje: Jordan Stout (Ravens).

Pateador de lugar: Cameron Dicker (Chargers).

Regresador de patadas: Chimere Dike (Titans).

Jugador de equipos especiales: Ben Skowronek (Steelers)

Conferencia Nacional

Quarterback: Matthew Stafford (Rams), Dak Prescott (Cowboys).

Corredores: Christian McCaffrey (49ers), Jahmyr Gibbs (Lions), Bijan Robinson (Falcons).

Fullback: Kyle Juszczyk (49ers).

Receptores: Puka Nacua (Rams), Amon-Ra St. Brown (Lions), George Pickens (Cowboys).

Ala cerrada: George Kittle (49ers), Trey McBride (Cardinals).

Tackle ofensivo: Trent Williams (49ers), Penei Sewell (Lions), Tristan Wirfs (Buccaneers).

Guardia ofensivo: Joe Thuney (Bears), Tyler Smith (Cowboys), Chris Lindstrom (Falcons).

Centro: Drew Dalman (Bears), Cam Jurgens (Eagles).

Ala defensiva: Aidan Hutchinson (Lions), Micah Parsons (Packers).

Liniero defensivo interior: Jalen Carter (Eagles), Quinnen Williams (Cowboys).

Linebacker externo: Brian Burns (Giants), Byron Young (Rams), Jared Verse (Rams).

Linebacker interno: Jack Campbell (Lions), Zack Baun (Eagles).

Córner: Cooper DeJean (Eagles), Quinyon Mitchell (Eagles), Jaycee Horn (Panthers).

Safety libre: Antoine Winfield Jr. (Buccaneers), Kevin Byard (Bears)

Safety fuerte: Budda Baker (Cardinals)

Centro largo: Jon Weeks (49ers).

Pateador de despeje: Tress Way (Commanders).

Pateador de lugar: Brandon Aubrey (Cowboys).

Jugador de equipos especiales: Luke Gifford (49ers).

Foto: Cuenta oficial “NFL” en Facebook

Otro evento muy importante para México será el Flag International Championships, un mini torneo de tochito entre equipos de 14 países con límite de edad de 13 años. Por México participará el equipo de Morelos que ganó el Torneo Nacional NFL Flag Tochito 2025, organizado por los Denver Broncos y la NFL México.

Además esperamos tener las diferentes competencias de habilidades previo al juego de Flag Football:

Precision Passing: Los mariscales de campo deben lanzar el balón e intentar golpear diferentes objetivos.

Los mariscales de campo deben lanzar el balón e intentar golpear diferentes objetivos. Best Catch: Los receptores deben hacer una atrapada mostrando habilidad y creatividad para que la afición vote por la que más les gustó.

Los receptores deben hacer una atrapada mostrando habilidad y creatividad para que la afición vote por la que más les gustó. Closest to the Pin: Seis jugadores de cada conferencia juegan un mini juego de golf y el equipo que conduzca la pelota más cerca del hoyo, gana.

Seis jugadores de cada conferencia juegan un mini juego de golf y el equipo que conduzca la pelota más cerca del hoyo, gana. High Stakes: Los jugadores deben intentar atrapar un balón lanzado por una máquina sin dejar caer otro que tendrán previamente en la mano.

Los jugadores deben intentar atrapar un balón lanzado por una máquina sin dejar caer otro que tendrán previamente en la mano. Dodgeball: El clásico juego de “Quemados”. La ofensiva de la AFC vs la defensiva de la NFC y viceversa.

El clásico juego de “Quemados”. La ofensiva de la AFC vs la defensiva de la NFC y viceversa. Kick Tac Toe: Se trata del conocido juego de “Gato” donde el objetivo es trazar una línea de tres X o tres O consecutivas antes que el rival. La cosa es que acá juegan los pateadores de cada equipo en un “Gato” gigante.

Se trata del conocido juego de “Gato” donde el objetivo es trazar una línea de tres X o tres O consecutivas antes que el rival. La cosa es que acá juegan los pateadores de cada equipo en un “Gato” gigante. Gridiron Gauntlet : Una carrera de relevos entre seis jugadores de la AFC y seis de la NFC, con obstáculos y un tramo a recorrer en trineo.

: Una carrera de relevos entre seis jugadores de la AFC y seis de la NFC, con obstáculos y un tramo a recorrer en trineo. Tug-of-War: Cinco jugadores de cada conferencia en el clásico juego de tirar la cuerda hacia un lado y otro.

Cinco jugadores de cada conferencia en el clásico juego de tirar la cuerda hacia un lado y otro. Move the Chains: Cinco linieros de cada conferencia en equipo para mover una pared enorme hasta una línea de meta.

De momento la NFL no ha anunciado que alguno de estos skills no vaya a estar en los Pro Bowl Games 2026.

¿Y dónde ver el Pro Bowl 2026?

Lo chido es que tendremos varias opciones para ver los Pro Bowl Games 2026, pues pasarán en tv de paga por ESPN y Fox Sports, además de que también estarán en streaming en Disney+ Premium y en DAZN con NFL Game Pass.