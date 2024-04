Lo que necesitas saber: Carlos Rosado nos habla de su experiencia en NFL, porque estuvo en un campamento de entrenamiento con los Jets a inicios del milenio

El 25 de abril es la fecha marcada en el calendario de todos los aficionados de la NFL, porque es el Draft y está en juego mucho más que el futuro de varias franquicias.

Peeeeeero, ¿qué dicen los expertos sobre este Draft de NFL, cuáles son sus predicciones? Además, sus anécdotas sobre el evento y uno que otro recuerdo de algún jugador en ediciones pasadas.

Charlamos con Carlos Rosado, uno de los analistas de futbol americano para Fox Sports, y como experto, nos dio una catedra sobre aspectos importantes que se deben de tener en cuenta para el Draft de NFL.

Carlos Rosado, analista de Fox Sports – Foto: Captura de pantalla

Carlos Rosado, su trayectoria y experiencia en los emparrillados

Pocos en México pueden presumir de la experiencia que tiene Carlos Rosado en el futbol americano y no solo porque toda su vida estuvo ligada a los emparrillados.

Su padre fue receptor abierto y el analista de Fox Sports le siguió los pasos. Estuvo con los Aztecas de la UDLAP y conquistó tres campeonatos, antes de dar el salto a la NFL Europa.

Formó parte de los Barcelona Dragons y tras su buen paso en el Viejo Continente, hizo un campamento de pretemporada con los Jets, aunque lamentablemente, no formó parte de la lista final.

Carlos Rosado en el campamento de entrenamiento con Jets – Foto: Captura de pantalla

Volvió a la NFL Europa y en 2004 se retiró. Eso sí, la NFL le dio la oportunidad de laborar con ellos como buscador de talento de 2005 a 2009. ONEFA y Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) forman parte de su CV, además de Fox Sports.

La opinión de uno de los expertos para el Draft 2024 de NFL

Para nadie es un secreto que la incertidumbre de cuál será el movimiento de cada equipo en el Draft de NFL, pero, otro de los aspectos importantes son los intercambios.

Porque algunos de ellos, literalmente son una auténtica sorpresa o son de desesperación por conseguir al jugador que desea cierto equipo y también se ve cada error garrafal.

“La generación de este año es muy fuerte, muy sólida. Parece que se pueden ir hasta seis QB’s dentro de la primera ronda. Todos esperamos a ver que cambios puede haber, que es lo interesante del Draft“, nos contó un factor de importancia del evento de NFL.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, en un Draft – Foto: Getty Images

¿Qué cosas interesantes ve Carlos Rosado sobre algunos jugadores y equipos?

“¿Qué va a pasar con los Commanders? Si llega (Drake) Maye, si llega (Jaylen) Daniels. Tienen nuevo coordinador ofensivo y con toda la reestructuración que hicieron, va a ser interesante el coordinador ofensivo con quién quiere trabajar, alrededor de quién quiere construir“, dijo sobre la franquicia de Washington.

“Aquí lo interesante de estos equipos (que buscan receptor) es ver quién es el QB, qué tipo de mariscal de campo tienes. Al final puedes tener un receptor élite, pero si no tienes un QB de valor, pues es complicado“, sobre la gran generación de receptores y la importancia de un mariscal de campo.

“Si nos vamos a los Drafts pasados, no necesariamente los picks uno como receptores son los que sobresalen“, como exreceptor, habla sobre la posición y su importancia en el Draft de NFL.

“Creo que se van a ir cuatro o cinco (receptores) en la primera ronda. El tema de Marvin Harrison; me llama mucho la atención Malik Nabers, es de los receptores más completos que hay, el tema de su hombro es un foco rojo, pero creo que va a estar sano“, sobre sus predicciones en cuanto a receptores para el Draft de NFL.

Malik Nabers, uno de los receptores que dará de qué hablar en el Draft de NFL – Foto: Getty Images

Y de los QB’s, ¿quién es su favorito en el Draft de NFL?, además de ala cerrada

“Me gusta mucho Jayden Daniels, el ganador del Heisman. El talento que tiene es de jugador élite. Hoy en día, necesitas tener un jugador movible en la NFL, lo demostró con los números que tiene en LSU“, sobre el jugador que elegiría para Commanders.

“Drake Maye me gusta mucho, el tema es que su productividad bajó del 2022 al 2023, pero es un QB con mucho talento. Sin embargo, puede brillar en la liga“, sobre algunas red flags del joven mariscal de campo en el Draft de NFL.

“Es un jugador que domina el centro del campo, domina a la altura de los linebackers. Analizando los equipos que llegaron al Super Bowl, tienen esa ala cerrada con esas habilidades contra linebackers, contra esquineros“, sobre Brock Bowers cerrada más interesante para el Draft de NFL.

El ala cerrada que todos quieren – Foto: Getty Images

Algunos comentarios sobre diferencias entre coaches y jugadores colegiales con profesionales

“Alguien a quien ya entrenaste, muchas veces es importante que ya conozcas, si ya estuviste alrededor de él o si ya te enfrentaste a él, esos factores son intangibles y valen mucho la pena“, dijo Carlos Rosado sobre la idea de los coaches al elegir a un jugador.

“El tema de que llegas a un nivel profesional, todo está sobre ti, te tienes que comportar como profesional y es no perder el piso. En el tema de futbol, los playbooks son totalmente diferentes. Son muy específicos (en NFL), si te digo 12 yardas son 12, no son 11 o no son 13. Si no lo haces a 12, ‘este cuate no entiende’“, nos indicó Carlos Rosado con toda su experiencia en Jets.

“Es el tema de manejo de grupo, que en colegial controlas a la gente por las becas. Pero, aquí (en NFL) estás tratando con gente adulta, personas que son maduras, que al final tienen un contrato y que tienes que negociar con ellos. Es un trato diferente, la manera de tratar a profesionales que a colegiales“, nos argumentó sobre la diferencia entre coacheo.

El escenario para un Draft de NFL – Foto: Getty Images

¿Qué dicen otros expertos sobre el Draft 2024?

Otro de los expertos que consultamos, fue Mel Kiper de ESPN, el periodista ya hizo sus predicciones para el Draft 2024 de NFL y como la gran mayoría del mundo, también situó a Caleb Williams en Bears.

Colocó a Jayden Daniels en el puesto en el que le tocaría a los Commanders y después viene un conflicto, porque Patriots tienen el tercer pick y según Kiper, Marvin Harrison Jr., sería pasado por encima ante la necesidad de un QB.

Te puede interesar