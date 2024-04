Lo que necesitas saber: Panther no tiene ningún pick en la primera ronda

El mundo de la NFL dejará un poco los emparrillados y campamentos de entrenamiento para irse al análisis de los jugadores colegiales para el Draft 2024.

Los dirigentes de los equipos se sentarán a escoger a los jugadores indicados para su futuro y obviamente, pensando en las necesidades que tienen en la plantilla.

Para los que son nuevos en el mundo de la NFL, el Draft coloca a los mejores jugadores colegiales –que se define tras el Combine-, en el peor equipo de la temporada 2023, elige primero y el campeón del Super Bowl, al final… así tan sencilla está la cosa.

Logo del Draft 2024 – Foto: Captura de pantalla

¿Cómo, cuándo y a qué hora es el Draft de NFL?

Serán tres tardes de Draft de NFL, repartidas en casi siete rondas para elegir jugadores universitarios y uno que otro pick complementario que tengas las franquicias.

Todo comienza el jueves 25 de abril con el evento más importante, porque los mejores atletas colegiales en la primera ronda y aquí es donde los equipos deben de ser más incisivos.

Después, el evento continuará el viernes 26 para terminar el 27 de abril, pero ojo, tal vez no sean los mejores prospectos a los que eligen en estas últimas rondas, pero eso no significa que no se les preste atención, porque hay varias leyendas elegidas en séptima ronda -la final-.

Para la transmisión de los tres días de cobertura, tendrás que sintonizar ESPN, Star+ -en streaming-, Fox Sports 2 y DAZN; por opciones no les faltará nada.

Ahora vamos con las horas, porque el evento del jueves está pactado para arrancar a las 18 horas, tiempo del centro de México. Viernes será a las 17 horas y sábado a las 10 horas.

Transmisión, fechas y horarios para el tan ansiado evento de NFL – Foto: X (@nflmx)

¿Cómo están los picks por equipo?

Ya les dijimos más o menos cómo funciona el Draft de la NFL, que el peor equipo recibe al mejor jugador y viceversa, pero eso no siempre se cumple al pie de la letra y explicamos.

Los equipos tienen permitido hacer cambios con sus selecciones de Draft, o sea, que el campeón puede recibir el último pick y hasta el primero, siempre y cuando la NFL apruebe el intercambio.

Para esta edición 2024, el peor equipo, que fueron los Panthers, no tendrán el primer pick global. Básicamente, lo cambiaron en el último Draft de NFL con los Bears.

Caleb Williams llegará a la NFL tras el Draft 2024 – Foto: X (@beatsbydre)

Entonces, Chicago tendrá la oportunidad de llevarse al mejor jugador y se dice que ya tendrían todo hecho para tomar a Caleb Williams, de la Universidad del Sur de California.

Equipo Pick de Draft 2024 Chicago Bears (vía Panthers) 1 Washington Commanders 2 New England Patriots 3 Arizona Cardinals 4 Los Ángeles Chargers 5 New York Giants 6 Tennessee Titans 7 Atlanta Falcons 8 Chicago Bears 9 New York Jets 10 Minnesota Vikings 11 Denver Broncos 12 Las Vegas Raiders 13 New Orleans Saints 14 Indianapolis Colts 15 Seattle Seahawks 16 Jacksonville Jaguars 17 Cincinnati Bengals 18 Los Ángeles Rams 19 Pittsburgh Steelers 20 Miami Dolphins 21 Philadelphia Eagles 22 Minnesota Vikings (vía Browns y Texans) 23 Dallas Cowboys 24 Green Bay Packers 25 Tampa Bay Buccaneers 26 Arizona Cardinals (vía Texans) 27 Buffalo Bills 28 Detroit Lions 29 Baltimore Ravens 30 San Francisco 49ers 31 Kansas City Chiefs 32

ACÁ DEJAMOS EL LISTADO COMPLETO DE LOS PICKS PARA EL DRAFT 2024

Necesidades de cada equipo para el Draft de NFL

Acá viene algo interesante, porque no necesariamente el peor equipo debe de elegir al mejor prospecto; prácticamente no están obligados a tomarlo, porque primero deben de conocer su área de oportunidad.

Entonces, puede que el peor equipo tenga un mariscal de campo con el que hayan decidido tomar su proyecto a futuro y el mejor prospecto también sea QB, entonces, pasarían de él.

Así que, vamos a hacer un pequeño listado de las necesidades que tiene cada equipo en cuanto a posiciones a reforzar para el Draft 2024 de la NFL.

El mundo del emparrillado se declara listo para uno de los eventos más importante – Foto: Getty Images

Así están las necesidades por franquicia

Equipo ¿Qué posición necesita? Arizona Cardinals Receptor, esquinero y ala defensiva Atlanta Falcons Ala defensiva, receptor y esquinero Baltimore Ravens Tackle ofensivo, receptor, esquinero Buffalo Bills Receptor, ala defensiva y liniero defensivo Carolina Panthers Receptor, ala defensiva y liniero ofensivo interno Chicago Bears Mariscal de campo, receptor y ala defensiva Cincinnati Bengals Tackle ofensivo, liniero defensivo y receptor Cleveland Browns Liniero defensivo, receptor y linebacker Dallas Cowboys Tackle ofensivo, liniero ofensivo interno y receptor Denver Broncos Mariscal de campo, ala defensiva y esquinero Detroit Lions Esquinero, ala defensiva y liniero ofensivo interno Green Bay Packers Esquinero, tackle ofensivo y liniero ofensivo interno Houston Texans Liniero defensivo, receptor y esquinero Indianapolis Colts Esquinero, receptor y ala cerrada Jacksonville Jaguars Esquinero, receptor y ala defensiva Kansas City Chiefs Receptor, tackle ofensivo y esquinero Las Vegas Raiders Tackle ofensivo, esquinero y mariscal de campo Los Ángeles Chargers Receptor, tackle ofensivo y ala cerrada Los Ángeles Rams Ala defensiva, esquinero y liniero defensivo Miami Dolphins Tackle ofensivo, liniero ofensivo interno y liniero defensivo Minnesota Vikings Mariscal de campo, ala defensiva y esquinero New England Patriots Mariscal de campo, receptor y tackle ofensivo New Orleans Saints Tackle ofensivo, ala defensiva y receptor New York Giants Receptor, mariscal de campo y tackle ofensivo New York Jets Tackle ofensivo, ala cerrada y receptor Philadelphia Eagles Esquinero, tackle ofensivo y receptor Pittsburgh Steelers Tackle ofensivo, esquinero y liniero ofensivo interno San Francisco 49ers Tackle ofensivo, esquinero y liniero ofensivo interno Seattle Seahawks Ala defensiva, tackle ofensivo y liniero defensivo Tampa Bay Buccaneers Ala defensiva, esquinera y liniero ofensivo interno Tennessee Tiants Tackle ofensivo, receptor y esquinero Washington Commanders Mariscal de campo, tackle ofensivo y ala defensiva

¿Quiénes son los 10 mejores prospectos?

Este Draft 2024 de NFL se caracteriza por tener una de las mayores concentraciones de talento en diferentes posiciones, pero destacamos a los receptores, que les toca brillar poco en este evento.

Acá tenemos al top 10 de los jugadores que terminaron siendo los mejores de todo Estados Unidos y también tenemos el listado de todos los atletas restantes.

Caleb Williams – QB – USC Marvin Harrison Jr. – Receptor – Ohio State Drake Maye – QB – North Carolina Malik Nabers – Receptor – LSU Joe Alt – Tackle – Notre Dame Rome Odunze – Receptor – Washington Brock Bowers – Ala cerrada – Georgia Cooper Dejean – Esquinero – Iowa Quinyon Mitchell – Esquinero – Toledo Laiatu Latu – Liniero defensivo – UCLA

Te puede interesar