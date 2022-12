El camino rumbo a la final del Mundial se despeja y de las 32 selecciones que iniciaron en Qatar 2022, ya sólo me quedan ocho, tras completarse la primera fase de eliminación directa, que en este caso fueron los Octavos de Final. Dicen que los Mundiales empiezan realmente cuando arranca la fase de eliminación directa.

En esta fase México se había hecho presente siempre desde 1994, pero no estuvimos en esta ocasión porque les queremos dar chance a otras selecciones, y no por otras cuestiones deportivas y directivas que han sonado en los últimos. Y no, no estamos llorando todavía.

Los ocho partidos de esta fase nos dejaron 27 goles y una media de 3.3 tantos por partido, así que en ese sentido Qatar nos está tratando bien. Ahora sigue un descanso de dos días antes de retomar la actividad en cancha, el próximo viernes, con los primeros juegos de los Cuartos de Final.

Un infiltrado entre los ocho sobrevivientes

Los Cuartos de Final se perfilaban para ser una batalla de equipos europeos contra Argentina y Brasil, hasta que Marruecos le vio la cara a España en la tanda de penales y ahora el equipo marroquí es el único africano en Cuartos de Final.

A diferencia de selecciones como Argentina, Brasil y Francia, Marruecos llega a los Cuartos de Final en calidad de invicta y con sólo un gol en contra, así que su éxito en Qatar 2022 no es producto de la casualidad.

Los verdaderos candidatos al título

Una vez despachados aquellos “falsos” candidatos, como Alemania, España, Bélgica y México (jaja), nos quedan tres verdaderos candidatos al título de Qatar 2022.

Brasil y Francia se confirmaron en ese grupo con goleadas y ojo con Inglaterra. Argentina sufre y Portugal, aunque goleó, no tuvo oponente, de modo que hay que dejar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la segunda fila de favoritos, junto con Países Bajos.

La decepción del Mundial

España es, por mucho, la selección que más decepcionó en los Octavos de Final, no sólo por la eliminación, sino por la forma y algunos números. Los ibéricos completaron por segundo partido consecutivo más de mil pases, pero de nada sirvió, pues sólo atinaron a disparar una vez al arco rival.

España se va del Mundial con sólo un triunfo, aquel por goleada ante Costa Rica en su debut. Después no volvió a ganar pese a que ante Alemania y Japón se puso en ventaja.

Después del juego contra Costa Rica, España no tuvo tino, incluso en la tanda de penales, pues sus tres ejecutantes fallaron ante el portero Bono, o contra el poste.

Los primeros penales del Mundial de Qatar

Qatar nos regaló los primeros juegos dramáticos que requirieron tempos extra y penales, en el cruce entre Croacia y Japón, así como en el Marruecos vs España. De los 15 penales ejecutados hasta ahora, ocho se han fallado.

España y Japón han sido los menos efectivos al fallar tres cada uno, aunque Japón puede decir que al menos metió uno.

Las aficiones a las que vamos a extrañar

Las calles de Qatar cada vez vuelven a la normalidad conforme van regresando las aficiones y sus países de origen. Muchos mexicanos ya se fueron, tras la esperanza de ver al Tri en Octavos.

Pero también van de regreso los coloridos japoneses, quienes lloraron tras la tanda penales, y aún así se quedaron en el estadio para recoger la basura. Otra de las aficiones que vamos a extrañar es a la de Senegal, que no solo apoyaban, sino que contagiaban con sus cánticos y coreografías.

El golazo de los Octavos de Final

El premio se lo vamos a dar a Richarlison, por ese descaro de dominar el balón fuera del área antes de tejar la jugada con la que convirtió el tercer gol en la goleada de Brasil a Corea del Sur.