¿Qué paso con la relación entre los Cleveland Browns y el receptor Odell Beckham Jr?

Nadie puede negar que Odell Beckham Jr. es uno de los mejores receptores de la liga. Ni aficionados ni coaches ni jugadores ni dueños, mientras esté sano, claro está. Desafortunadamente para el receptor, está totalmente borrado de los Browns.

Posiblemente no está en su 100%, de hecho, desde su paso con los Giants no está en su mejor nivel, pero por lo menos está sano y sin lesiones como para formar parte de la ofensiva de Cleveland y no siendo uno más, sino el receptor estrella.

Dos días de esta semana, Odel Beckham Jr. fue excluido de las prácticas con los Browns, pero si no hay lesión y no está en la lista de positivos por COVID-19, cuál sería la razón del porque no están necesitando al receptor dentro del equipo.

La verdad, es que la situación de los Browns no está como para echar las campanas al vuelo. Están en el fondo de su división y no parece que vayan a salir pronto y menos si ellos mismos se esconden sus armas como OBJ. No sabemos si para la semana 9 estará activo después de dos días siendo excluido de los entrenamientos.

Si analizamos un poco, es extraña la razón de los no entrenamientos de Odell Beckham Jr., pues el cuerpo de receptores no sólo no es el mejor, sino que tiene muchas bajas y tiene que echar mano de la banca o hasta terceras opciones.

De los tres posibles receptores titulares, uno es OBJ y los otros dos están en duda para la semana 9. Jarvis Landry y Donovan Peoples Jones están como cuestionables y sólo quedan dos receptores en el equipo, ambos suplentes: Rashard Higgins y Anthony Schwartz, por lo que causa más extrañeza el tema de Beckham Jr.

Odell Beckham Jr. ya no podrá salir de los Browns

El 2 de noviembre era la fecha clave para que Odell Beckham Jr., era cuando se podía hacer cambios entre equipos de la NFL, pero como se fue la fecha y los Browns mantuvieron al receptor, tendrá que quedarse con el equipo, aún si siguen sin usarlos.

Desde antes de que, a Odell Beckham Jr., lo excluyeran de las prácticas, el padre del receptor ya había alzado la voz compartiendo un video en donde Baker Mayfield, QB de los Browns, tiene abierto a su hijo para recibir los pases, peor no los manda en la dirección de OBJ.

Hasta LeBron James, estrella de la NBA se pronunció al respecto, poniendo en redes sociales un mensaje a favor de Odell Beckham Jr. mencionando: “OBJ volverá a mostrar por qué es especial #FreeOBJ“. ¿Veremos a Odell Beckham Jr. otra vez con los Browns? Seguramente sí, porque no hay más, pero a ver qué sucede con está relación más rota que cartera de godín dos días antes de la quincena.