La tierna confesión de Rafael Nadal sobre su rivalidad con Federer: "Cuando gana, me emociono y lloro"

La historia de cualquier deporte crece a través de sus figuras y las rivalidades que protagonizan. En el caso del tenis, los enfrentamientos entre Rafael Nadal y Roger Federer siempre fueron espectaculares, pero ambos jugadores lograron construir una amistad más allá de la cancha.

Por ello, pudimos ver a Nadal muy emocionado en la despedida de ‘Su Majestad’. Conmovido hasta las lágrimas, jugando con él e incluso tomándolo de la mano para ayudarlo a sobrellevar este momento, el español nos dio muestra de la buena relación que tiene con el suizo.

Al terminar su participación en la Laver Cup, Rafa Nadal incluso dijo estar triste porque se iba una parte de su vida; sin embargo, sus confesiones siguen emocionándonos y ahora, recordó la final en Roland Garros en 2009. Aquella edición representó el único título de Federer en el Grand Slam de Francia y venció al manacorí.

“Te soy sincero, en aquel momento no quería que ganara Federer la final. Es la realidad. En aquel momento yo tenía opciones de ser número 1. Lo que sí es verdad, yo soy una persona que ama el deporte, y había ganado a Federer en 2005, 2006, 2007 y 2008.

“Alguien que está tan cerca tanta veces merece ganar y para él era completar los cuatro grandes. Cuando gana yo me emociono y lloro en casa de ver ganar a alguien como Federer, al que tengo un gran aprecio. Me hace emocionarme y llorar. Deportivamente me iba mal que ganara pero me parecía lo justo y lógico“, declaró Nadal en El Partidazo de Cope.

La amistad entre Nadal y Federer, más fuerte con el pasar de los años

Rafael Nadal encontró en Roger Federer a un amigo y compañero. El máximo ganador de Grand Slams en la rama varonil confesó que de vez en cuando le dice ‘Rogelio’ y que esta amistad se fortaleció con el pasar de los años, algo que pudieron notar todos los aficionados del tenis.

“Ha sido una relación que desde el principio fue buena y que con el paso de los años se ha fortalecido. Las personas de alguna manera normales aprecian al rival, siempre y cuando el rival sea buena gente. Con los años uno se da cuenta que en lo nuestro se ha vivido algo especial, así lo hemos vivido nosotros y también lo ha percibido así el mundo del tenis“, agregó Nadal.

