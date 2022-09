¡Que vuelva a llorar, dice! Roger Federer se retiró oficialmente del tenis en un emocionante partido de dobles de la Laver Cup, acompañado por Rafael Nadal. Tantas veces rivales, pero siempre amigos, se emocionaron juntos hasta las lágrimas y nos regalaron momentos muy emotivos.

Federer y Nadal marcaron una época impresionante en el tenis. En conjunto, presumen 42 títulos de Grand Slam en singles y su legado supera la cancha; por ello, ambos fueron un apoyo mutuo en situaciones complicadas como las lesiones.

Getty Images

Así que el manacorí no podía irse sin dar unas palabras para su compañero y rival de tantas batallas. Una vez más, Rafa nos emocionó al explicar la relevancia que tiene Roger Federer en su vida e incluso hizo una reflexión sobre el retiro para las demás estrellas.

“Al final fue muy emocional. Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte. Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también. Ha sido emocionante, inolvidable, triste también.

“Es difícil, ha habido muchas emociones, pero bueno, al final, ha sido un día muy especial, inolvidable y al final para todos hay un comienzo y hay un final. Es la vida. Soy una persona bastante sensible. No me preocupa, llorar es bueno a veces. Necesitas soltar estas emociones. Se va una parte de mi vida, por lo que es difícil“, declaró Nadal al terminar el partido y la despedida.

Getty Images

Rafael Nadal priorizó la despedida de Federer

La prueba de que Rafa Nadal siente un gran cariño por Federer, es que hizo lo posible para jugar con él en su despedida. Después de este partido, el español anunció que ya no jugará otro partido en la Laver Cup, pero destacó la importancia que tenía este juego para ambos.

“Para mí era importante porque sabía lo importante que era para él. Tengo una relación personal bastante estrecha desde hace mucho tiempo. Yo no me he retirado aún, pero sé que cuando uno lleva tiempo con lesiones, no ve el final, es frustrante y en ese sentido para él han sido tiempos difíciles. Que se haya retirado en la pista era muy importante para él y yo no podía faltar en este día. Y aquí he estado, más allá de las circunstancias personales en las que yo estaba“.

Getty Images