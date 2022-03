¿Qué torneos se perderá Rafael Nadal mientras se recupera de sus problemas para respirar?

Rafael Nadal confirmó lo que teníamos, pues luego de su participación en Indian Wells tendrá que tomarse un break para recuperarse en lo físico. El ajetreado arranque de temporada provocó que el español sufriera problemas para respirar y el estrés es parte de ello, según explicó el número tres del mundo.

“Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto.

“Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena. Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo“, publicó Nadal en su cuenta de Twitter.

Esto provocará su ausencia en algunos torneos de la gira de arcilla que el manacorí tanto ansía año con año. Como el máximo ganador de Roland Garros y digno del apodo de ‘Rey de la Arcilla’, Rafa Nadal tendrá que descansar antes de pensar en más títulos. Por ello, se perderá al menos dos torneos pero todo dependerá de cómo evolucione.

El español quedará fuera del Másters 1000 de Montecarlo que se jugará del 10 al 17 de abril; a este le sigue el Barcelona Open donde podría defender su título entre el 18 y el 24 de abril. Aunque ahí podría jugar si la rehabilitación es rápida, los doctores esperan que Nadal regrese en el Madrid Open del 28 de abril al 8 de mayo o bien, en el Másters 1000 de Roma entre el 9 y el 15 de mayo.

¿Cuándo y cómo empezaron las dificultades de Nadal para respirar?

El español enfrentó a Taylor Fritz en la final de Indian Wells y al terminar el partido, dio a conocer sus molestias. Nadal declaró que sentía como si tuviera una aguja dentro de sí todo el tiempo. Después de 21 victorias consecutivas, el cansancio era una posibilidad y por ello se presentó la baja del Miami Open.

Sin embargo, esto se extenderá por un nuevo problema físico. A lo largo de su carrera, Rafael Nadal ha tenido que superar varios temas similares, pues el talento en la pista e incluso las remontadas siempre han estado presentes.