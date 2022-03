La preocupación de Rafael Nadal tras perder la final de Indian Wells: “Tengo problemas para respirar”

Taylor Fritz terminó con la espectacular racha de Rafael Nadal en 2022. El español arrancó la temporada con 20 victorias consecutivas, así como los títulos de Melbourne, Australian Open y Acapulco. Pero esto terminó en Indian Wells y las preocupaciones van más allá de una derrota.

Nadal ya había comentado que las estadísticas no son su prioridad, pero que rendirse en la cancha no es una opción. La final del torneo que se disputa en California fue prueba de ello, aunque no fue suficiente para mantener el invicto.

Aun así, el manacorí despertó la preocupación de sus fans por otro tema. En sus declaraciones post partido señaló que ha tenido problemas para respirar durante los partidos. Todavía sin saber de qué se trata, dijo estar más consternado por eso que por el subcampeonato.

“En ese momento sentía dolor, sinceramente. Como he dicho, tengo problemas para respirar, no sé si es algo de la costilla o de qué se trata. Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja todo tiempo aquí dentro. Me mareo un poco porque es doloroso, es un tipo de dolor que me limita mucho, me afecta a la respiración.

“Más que triste por la derrota, algo que acepté de inmediato incluso antes de acabar la final, estoy sufriendo más por este tema“, dijo Nadal antes de despedirse de la gente de Indian Wells.

¿Qué viene para Rafael Nadal en 2022 después de California?

Después de Indian Wells se disputará el Miami Open; sin embargo, Nadal se bajó para preparar la gira sobre arcilla. Es por eso que tomará la derrota como motivación, especialmente para volver a Roland Garros, su Grand Slam predilecto.

“Mi objetivo era hacerlo perfecto antes de llegar la gira de tierra batida y lo cierto es que han sido meses hermosos. Estoy triste porque hoy no pude competir, es duro tener ese sentimiento en días así, el final ha sido feo. Pero el deporte no se trata nunca del pasado, tenemos que hablar del hoy. Mis dos últimos meses han sido increíbles, inolvidables“, agregó el número tres del mundo en la nueva actualización de la ATP.