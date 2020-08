Las razones que habrían forzado la salida de Lionel Messi del Barcelona

El 2020 nos sigue demostrando ser un año completamente impredecible, y sin lugar a dudas la noticia deportiva del año es la salida de Lionel Messi del Barcelona, algo que hasta hace algunos meses nadie hubiese imaginado, pero que en este 2020 está por hacerse realidad.

Pero más que el destino, hay muchos argumentos para poder entender la decisión que ha tomado el jugador argentino, una decisión que no ha ocurrido de la noche a la mañana y a la que se suman una serie de (malas) decisiones deportivas que han colmado la paciencia de un jugador que, a sus 33 años, sabe que está en sus últimos años como profesional y que quiere conquistar más trofeos antes de retirarse definitivamente.

Los últimos fracasos del Barcelona en la Champions League y puntualmente, el manejo del equipo a partir del parón por la pandemia del coronavirus (recordemos que el Barcelona era puntero en la liga) han evidenciado la mala gestión de Josep Maria Bartomeu como presidente del club, dejando en claro que la oferta deportiva que hoy puede ofrecer el Barça, está muy lejos de las expectativas de Lionel Messi

Los motivos de la salida de Lionel Messi

1.- La directiva del equipo

Si hay una palabra que podría definir la gestión de Josep Maria Bartomeu al frente del Barcelona, esa es “polémica” y para nadie es un secreto que Lionel Messi no ha estado de acuerdo con varias de las decisiones tomadas por la cúpula blaugrana. Desde la venta de Neymar, la incapacidad para ficharle de nueva cuenta el verano pasado, las mentiras de la directiva respecto al posible fichaje de Antoine Griezmann (con quién tenían un precontrato firmado, mismo que trataron de desmentir a los jugadores del plantel) son tan solo algunas de ellas.

Sin embargo no podemos ignorar el hecho de que la propia directiva ha buscado señalar a Messi y a otros jugadores del Barcelona por los fracasos del equipo, primero cuando Eric Abidal señaló “el comportamiento de los jugadores” al momento de justificar la salida de Ernesto Valverde, y posteriormente cuando diversas fuentes periodísticas afirmaron que la cúpula del Barcelona habría contratado a una agencia digital para que se encargara de atacar a los jugadores del equipo, a través de cuentas falsas en redes sociales.

Por último, está el manejo que la directiva del equipo dio a la crisis de la pandemia del COVID-19, insinuando que algunos jugadores se negaban a recortar sus salarios; algo que quedó desmentido cuando Messi y otros jugadores de la plantilla emitieron un comunicado oficial en donde anunciaban rebajas a sus salarios hasta por el 70%. La molestia de los jugadores se puede palpar en el párrafo del comunicado en el que se lee: “No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos en claro que haríamos”.

2.- El despido de Valverde y la llegada de Koeman

Para el 12 de septiembre que comience la nueva temporada de la liga española, el banquillo del Barcelona estará viendo desfilar a su tercer técnico del 2020. Primero fue Ernesto Valverde, quién logró el bicampeonato de Liga en las temporadas 2017-2018 y 2018-2019 y que antes de su despido tenía al equipo en la cima de la tabla.

A Valverde no se le perdonaron los sendos tropiezos en la Champions League, primero ante la Roma y posteriormente ante el Liverpool, por lo que la directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu aprovechó el primer titubeo en la presente temporada para cesarlo, argumentando que “el equipo necesitaba un golpe de energía“, dando paso a la llegada de Quique Setién, un técnico que nunca pudo conectar con Lionel Messi y que terminó siendo humillado, primero al perder la liga frente al Real Madrid, y posteriormente con la debacle del 8-2 de su equipo ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions.

Tras la salida de Setién, el Barcelona se decantó por Ronald Koeman para tomar las riendas del equipo para la próxima temporada, un técnico que a pesar de la conexión que tiene con el equipo culé, no se distingue por los buenos resultados obtenidos a lo largo de su paso por equipos como Southampton o Everton en la Premier League.

Independientemente de ello, Messi se reunió personalmente con Ronald Koeman para escuchar su proyecto, pero algo que molestó al argentino, fue que la directiva culé filtrara información sobre la reunión e incluso, sembrara la información de que Messi “se veía más fuera que dentro de la institución”.

3.- La inminente salida de Luis Suárez

Luis Suárez es uno de los jugadores más cercanos a Lionel Messi. El delantero uruguayo es uno de sus mejores amigos, sus hijos van juntos a la misma escuela y sus esposas cuentan con un emprendimiento conjunto de zapatos.

Y más allá de esto, Messi, al igual que miles de aficionados del Barcelona creen que Luis Suárez aún tiene mucho que ofrecer al Barcelona, sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico encabezado por Ronald Koeman han decidido prescindir de sus servicios.

También afectan las formas en las que el caso de Suárez se ha manejado; al punto en el que se especula que el jugador uruguayo que tiene contrato vigente hasta el 2021, podría rebelarse y forzar su permanencia en Camp Nou. Diversos medios españoles, aseguran que más allá del sentimentalismo de perder a un amigo, Messi teme perder a un referente en la ofensiva del equipo y encontrarse sólo, frente a fichajes que no han rendido y con los que no ha podido entenderse dentro del terreno de juego como ha ocurrido con Griezmann o Dembele.

4.- La ausencia de un proyecto deportivo

Algo que mueve a las figuras de la talla Messi, no es el dinero, si no su obsesión con ganar, ganar y ganar. Desgraciadamente, el Barcelona no ha sido capaz de plantear un proyecto deportivo que ilusione no sólo a Messi, sino también a sus millones de aficionados en todo el mundo.

Y es que para Messi, el título de liga o la Copa del Rey ya no es suficiente y a sus 33 años aspira a conquistar otra Champions League, un trofeo que se le ha negado al equipo blaugrana en los últimos cinco años. Pero aún, las traumáticas eliminaciones que ha sufrido en las últimas tres ocasiones, ante la Roma, ante el Liverpool y más recientemente ante el Bayern Munich.

Ante ello, la directiva del Barcelona anunció la llegada de Ronald Koeman y la salida de varios jugadores, pero poco se sabe de refuerzos. Y es que el equipo blaugrana atraviesa un momento delicado en cuanto a finanzas se refiere, lo que complicaría la llegada de grandes figuras para la siguiente temporada, un factor que no es menor y que habría acelerado la salida de Lionel Messi del Barcelona

Ante este panorama, Messi sabe que la mejor oportunidad de volver a ganar una Champions, está lejos de Camp Nou.

Quizá la pregunta que habríamos de hacernos a estas alturas no son los motivos que dieron pie a la salida de Lionel Messi del Barcelona, sino qué ha hecho la directiva del Barcelona para lograr que el mejor jugador del mundo, y el mejor jugador en la historia del equipo llegue al punto en el que su mejor opción, sea el adiós.