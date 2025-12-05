Lo que necesitas saber: El repechaje se juega en la fecha FIFA de marzo de 2026, entre el 26 y 31

Se realizó el sorteo del Mundial 2026 y México enfrentará a UEFA D… ¿Quién rayos es UEFA D? Ahora mismo te explicamos cómo será el repechaje tras las eliminatorias de Europa para el Mundial 2026. Se juega en marzo y venimos a explicarte qué países lo juegan, cuál es el formato, cómo quedaron los partidos y todos los detalles.

Un poco de los colores principales en el balón del Mundial 2026 // Foto: Adidas

¿Cómo se juega el repechaje de Europa para el Mundial 2026?

16 selecciones jugarán este nuevo repechaje, mismas que se dividirán en cuatro rutas con 4 equipos cada una. En cada ruta hay dos semifinales y una final a un solo partido, y el ganador de cada final clasificará al Mundial 2026.

Formato del repechaje de Europa para el Mundial 2026 / Foto: Wikipedia

¿Qué selecciones juegan el repechaje de Europa para el Mundial 2026?

12 selecciones llegan como segundo lugar de grupo en las eliminatorias, mientras que 4 más llegan por la vía de la Nations League. Destaca la presencia de Italia, que jugará el repechaje por tercer Mundial consecutivo, así como de Suecia, que buscará el boleto a pesar de no ganar ningún partido de eliminatorias.

La gran sorpresa sin duda es Kosovo, que tras ser de las peores selecciones rumbo a la Euro 2024, clasifica al repechaje perdiendo un solo partido en el camino hacia el Mundial. De hecho va un dato increíble: Kosovo solo ha perdido un partido en todo el 2025 y fue contra Suiza, equipo que clasificó directo a la Copa del Mundo en su grupo.

Selección de Kosovo / Foto: @EURO2024DE

Estas son las 12 selecciones que quedaron segundas de grupo en las eliminatorias:

Eslovaquia

Kosovo

Dinamarca

Ucrania

Turquía

Irlanda

Polonia

Bosnia-Herzegovina

Italia

Gales

Albania

República Checa

Y a continuación las que llegan vía Nations League:

Suecia

Irlanda del Norte

Rumania

Macedonia

Italia jugará el repechaje de Europa para el Mundial 2026 / Foto: Getty

Así quedaron los partidos del repechaje de Europa para el Mundial 2026

La única “desventaja” de las selecciones que llegan por la vía de Nations League, es que estuvieron en el Bombo 4 automáticamente. El resto, los 12 países que llegaron por eliminatorias, se ordenaron en los Bombos 1, 2 y 3 por su posición en el ranking FIFA.

Así estuvieron los bombos:

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania.

Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia.

Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

Bombo 4: Suecia, Rumania, Macedonia e Irlanda del Norte.

Recordando que las semifinales se juegan Bombo 1 vs Bombo 4, y Bombo 2 vs Bombo 3, así quedaron los partidos:

Semifinales Final Italia vs Irlanda del Norte (A)

Gales vs Bosnia-Herzegovina (A) RUTA A Ucrania vs Suecia (B)

Polonia vs Albania (B) RUTA B Turquía vs Rumania (C)

Eslovaquia vs Kosovo (C) RUTA C Dinamarca vs Macedonia (D)

Chequia vs Irlanda (D) RUTA D

Conclusión: México jugará contra el ganador de la llave entre Dinamarca, Macedonia, Chequia e Irlanda.

Asó quedaron los partidos del repechaje de UEFA para el Mundial 2026

¿Y cuándo se juega el repechaje de Europa para el Mundial 2026?

Ya conocemos los partidos, pero habrá que esperar unos cuantos meses para vivirlos, pues el repechaje de Europa para el Mundial 2026 se juega hasta marzo.

Las semifinales serán el 26 de marzo, mientras que la final de cada ruta será el 31. Ese día, el 31 de marzo de 2026, conoceremos finalmente a los 48 países que estarán en la próxima Copa del Mundo. ¡Emoción al mil!

¿Será que Italia queda fuera otra vez? ¿Kosovo dará la gran sorpresa y clasificará a su primer Mundial? Lo descubriremos.