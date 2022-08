Después de algunos meses de retraso, el juicio contra Ryan Giggs ha comenzado en Inglaterra. El exjugador del Manchester United se presentó en una corte de la misma ciudad, acusado por violencia conyugal contra su entonces esposa, Kate Greville, lo cual obligó al exfutbolista a renunciar a su cargo como técnico de la Selección de Gales.

Giggs llegó a la corte acompañado de sus abogados y algunos familiares. Se identificó ante el secretario de la corte y quedó a la espera de la selección del jurado. En abril de 2021 se llevó una audiencia preliminar en la cual Ryan se declaró inocente y se estimó que el juicio comenzaría el mes de enero de 2022, sin embargo, el caso se pospuso debido a la saturación en la corte tras la pandemia.

Getty Images

El caso de Ryan Giggs

Ryan Giggs fue detenido noviembre de 2020 después de las denuncias de Kate Greville, quien acusó al exjugador por un comportamiento controlador. Desde ese entonces, Giggs ha permanecido bajo arresto domiciliario.

Estre las acusaciones de la expareja de Ryan Giggs figuras aspectos como “aislamiento, menosprecio, humillación, acoso, degradación y malos tratos“, de acuerdo con Excelsior. También está acusado por agredir a Kate físicamente, al igual que a su hermana, Emma, en su cada de Worsley, el 1 de noviembre de 2020, de acuerdo con Four Four Two.

Desde entonces, Ryan Giggs solicitó un permiso para ausentarse de su cargo en la Selección de Gales, a la cual finalmente renunció en el mes de junio, aunque confía en retomar su carrera como entrenador.

Getty Images

Giggs será defendido por el abogado de John Terry

Durante el primer día del juicio, el abogado de la parte acusadora, Peter Wright, presenta un primer discurso con el cual pondrá bajo contexto las acusaciones contra Ryan Giggs. Adelantó que mostraría imágenes y videos grabados por las cámaras de seguridad.

Para este caso, Giggs será defendido por Chris Daw, un abogado con cierta reputación entre deportistas británicos y quien se dio a conocer en 2012 por defender al excapitán del Chelsea, John Terry, acusado por racismo por Anton Ferdinand, su excompañero en el equipo Blue.