Lo que necesitas saber: Santiago Giménez fue sometido a un desbridamiento artroscópico del tobillo derecho y por fortuna no hubo daño a sus ligamentos.

¡Buenas noticias para Javier Aguirre y la Selección Mexicana! Santiago Giménez podrá volver a entrenar con el AC Milán a partir de la primera semana de marzo del 2026. La noticia fue confirmada por el propio Massimiliano Allegri, entrenador del equipo italiano.

Y no debería sorprendernos. Desde hace alguna semanas, los medios italianos, informaron que Santi ya estaba en la última etapa de recuperación, por lo que podría volver a las canchas muy pronto.

El mexicano fue operado con éxito en diciembre del 2025 de una lesión en el tobillo derecho que lo dejó fuera de las canchas desde finales de octubre del mismo año.

Santi Giménez está en condiciones para su debut / Foto: AC milan (Facebook)

Allegri confirma regreso de Santi Giménez… a los entrenamientos

Massimiliano Allegri aseguró que la recuperación de Santiago Giménez va por buen camino, tanto que ya podrá regresar a entrenar con el resto del equipo. Una enorme noticia para el mexicano que había estado fuera desde octubre.

“(Santi) Giménez ha completado toda la fase preatlética, está en buena condición y es posible que a partir de esta semana (1ra de marzo), comience a entrenar con el equipo“. Dijo Allegri en conferencia de prensa.

Giménez no juega con el Milán desde el 28 de octubre y, ya que la lesión no mejoraba, tuvo que ser operado el 18 de diciembre del 2025.

“Santiago Giménez se sometió hoy (28 de diciembre 2025) en Ámsterdam a un desbridamiento artroscópico del tobillo derecho. El procedimiento, realizado por el profesor Gino Kerkhoffs en presencia del personal médico del AC Milan, fue un éxito rotundo”, señala el comunicado del Milan.

Santiago Giménez con la Selección Mexicana / Fotografía @miseleccionmx

¿Cuánto tiempo tardará en regresar Santi Giménez?

En diciembre del 2025, Allegri confirmó que Santi Giménez estaría fuera de actividad de 3 a 4 meses. Y ese es justo el tiempo que ha estado en recuperación, por lo que todo indica que podría regresar a la actividad con el Milán y la Selección Mexicana.

Santi Giménez operado con éxito / Fotografía @Santgimenez_

Aunque claro, eso depende su adaptación post lesión. La mala noticia, es que Santi tendrá que pelear, otra vez, por un lugar en el 11 titular y en pleno año mundialista, la actividad es crucial para todos los jugadores que sueñan con jugar el Mundial 2026.