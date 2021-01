¡Por la historia! Sarah Thomas será la primera mujer árbitro en un Super Bowl

Cada vez presenciamos más hechos históricos, gracias a que se han abierto muchas oportunidades para las féminas en el deporte. Ahora es turno de Sarah Thomas, quien se convertirá en la primera mujer que forma parte del equipo de árbitros en un Super Bowl.

Aunque todavía faltan algunos días para conocer a los equipos que protagonizarán el juego más relevante de la temporada, la NFL dio a conocer al grupo de referees que estará encabezado por Carl Cheffers y Thomas aparece como down judge.

“Su trabajo a lo largo de 17 juegos les ha valido el honor de oficiar el juego más importante en el escenario más grande del mundo. Son lo mejor de lo mejor“, aseguró el vicepresidente de operaciones de la NFL, Troy Vincent.

https://twitter.com/NFLEspanol/status/1351608588297400320?s=20

Sobre Sarah Thomas, el directivo manifestó que su elección se dio con base en “sus actuaciones de élite y su compromiso con la excelencia“, y aprovechó para felicitarla por la huella que dejará en el futbol americano profesional.

¿Quién es Sarah Thomas?

Hay que recordar bien este nombre, pues se trata de una de las mujeres más importantes en la NFL. Sarah Thomas nació el 21 de septiembre de 1973 en Pascagoula, Mississippi y siempre estuvo ligada a diferentes deportes.

Durante su época como estudiante formó parte de equipos de softbol y basquetbol. En la Universidad de Mobile presumió beca deportiva y gran talento en la duela: en tres temporadas registró 779 puntos, 441 rebotes, 108 asistencias y 192 robos.

En 2006, tras participar como árbitro en juegos de secundaria, Gerry Austin la invitó a un campamento de oficiales, en el que impresionó con sus habilidades y fue contratada en la Conference USA de la NCAA.

“Tomó una decisión difícil tras otra y acertó a cada una de ellas. No había ninguna razón para no contratarla“, dijo el oficial que ya está retirado al New York Times.

Un año después, se convirtió en la primera mujer que participó en un partido de futbol americano universitario. Aquel enfrentamiento lo protagonizaron Memphis y Jacksonville State.

Luego de darse a conocer como una mujer trabajadora y muy capaz, Sarah Thomas se incorporó a la NFL en 2015. Ahora, ya cumple con los cinco años de experiencia que exige la Liga para considerar a un oficial en un Super Bowl.

Ver en YouTube

Por si fuera poco, Thomas también es la primera mujer que formó parte del grupo del cuerpo de referees en un partido de playoffs. Se trató del duelo entre Chargers y Patriots de la temporada pasada.

El próximo 7 de febrero nos espera un juego que dejará huella en la historia de la NFL. Más allá de quien gane el Super Bowl LV y de ver a The Weeknd en el show de medio tiempo, se dará un paso muy importante en la lucha por la igualdad de género.