La denuncia de Scarlett Camberos por acoso dentro y fuera de redes sociales: "Me lo topé en camino a casa"

Han pasado casi cinco años desde la creación de la Liga MX Femenil, que todavía tiene algunas cuentas pendientes. Entre estas se encuentra la creación de un protocolo que proteja a las futbolistas del acoso dentro y fuera de redes sociales, pues las denuncias son constantes y Scarlett Camberos se unió a ellas.

La jugadora del América pidió a sus seguidores que reportaran cuentas en Instagram y Twitter, explicando que se trata de la misma persona. Sin embargo, el problema también se traslada a su día a día, pues reveló que se encontró con el usuario cuando se dirigía a casa.

Mexsport

“Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN“, redactó Scarlett Camberos en una serie de tweets.

Además de incorporar las capturas de pantalla con las múltiples cuentas de esta persona, Scarlett Camberos avivó una conversación que lleva meses latente. Sin embargo, a esta no llegan las soluciones, o al menos no se han hecho públicos.

La denuncia de Scarlett Camberos no es un hecho aislado, ya que Selene Valera reveló que es la misma persona que la hostigó a ella hace más de un año.

Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlet y se lo tope en la calle https://t.co/1VhTHtFIif — Selene Valera (@SeleneValera) July 26, 2022

Especial Especial

Las futbolistas que denunciaron acoso antes de Scarlett Camberos

Esta no es la primera vez que una jugadora es acosada a través de redes sociales o en persona. En enero de 2021, Jana Gutiérrez y Selene Valera no solo fueron hostigadas, sino que también recibieron amenazas de muerte en sus redes; en ese momento, ambas jugaban en América.

Una de las futbolistas que se pronunció en ese momento fue Greta Espinoza, de Tigres. La defensora atravesó la misma situación y se rumoró que se trataba de alguien que la conocía a ella, así como a su familia. La seleccionada nacional también recibió amenazas de muerte.

Y antes de que Scarlett Camberos alzara la voz, lo hizo Nailea Vidrio del León, quien ahora milita en Cruz Azul. La mediocampista expuso a un grupo de aficionados de la ‘Fiera’ que la molestaron junto a Selena Castillo y horas después, reportó comentarios con violencia verbal en sus redes.

DENUNCIA ACOSO Y AMENAZAS



Nailea Vidrio, jugadora del León compartió este vídeo donde denuncia amenazas de muerte por hacer públicas sus denuncias de acoso que sufrieron en el Estadio León. #LigaMXFemenil pic.twitter.com/g5u9Zx6e8N — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 19, 2022