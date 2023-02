¿Quién las protege? Lo que sabemos sobre el hackeo a las redes sociales de Scarlett Camberos

“No pasa nada, no sean exageradas“, ¿cuántas veces hemos escuchado esas frases? A las mujeres las acosan en la calle, en el trabajo, en redes sociales y siempre se minimizan las denuncias. Lo mismo sucedió con Scarlett Camberos, futbolista del América, quien ha sido acosada durante al menos 7 meses.

La joya a la ofensiva del equipo azulcrema denunció a su acosador desde julio de 2022. No pasó nada. Durante la noche del 13 de febrero de 2023, sus cuentas de Instagram y Twitter fueron hackeadas por la misma persona, quien cambió su biografía y ha subido contenido de la jugadora.

Scarlett Camberos está concentrada con la Selección Mexicana para disputar la Revelations Cup, por lo que no ha emitido alguna postura; sin embargo, su padre Jorge, confirmó que se trata del mismo acosador y que las redes sociales de su hija están fuera de sus manos en este momento.

Captura de pantalla

El acosador suele crear cuentas bajo el nombre de Andy o Andrés Hernández. Ahora, aprovechó para seguirse a sí mismo desde la cuenta de Scarlett Camberos y editó su información personal; de acuerdo con algunos usuarios de Twitter, también bloqueó a las cuentas que lo denuncian.

Pero esta situación no es nueva. La misma Scarlett Camberos dijo no poder más con el acoso de esta persona… y no sucedió nada. Así que aficionados de América y a la Liga MX Femenil en general, piden que se ponga atención a este tipo de problemas.

Agencia Mexsport

Las denuncias previas de Scarlett Camberos y Selene Valera… contra la misma persona

Como ya recordamos, esta no es la primera vez que se habla de acoso hacia Scarlett Camberos. En julio de 2022, la futbolista publicó que esta persona creaba cuentas haciéndose pasar por ella; lo peor no era eso, sino que incluso la seguía cuando ella se dirigía a su casa.

“Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN“, publicó Camberos en ese momento.

Ahora que el acosador logró tomar el control de sus redes sociales, esas publicaciones fueron borradas.

Denuncia de Scarlett Camberos por acoso / Captura de pantalla

Especial

Además, se trata de la misma persona que acosó a otras 2 exfutbolistas del América. Selene Valera reveló que este hombre la molestó a ella y a Jana Gutiérrez; no obstante, destacó que lo más preocupante era que siguiera a Scarlett Camberos por las calles.

Así que esta es una constate, se trata del mismo sujeto… y nadie hace nada. ¿Cuáles son los protocolos para proteger a las futbolistas? Las preguntas parecen no tener respuesta y las cosas no cambian.

Captura de pantalla