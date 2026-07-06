Lo que necesitas saber: El Mundial 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos, aunque los partidos inaugurales serán en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Ahora que terminó el Mundial 2026 para México, es momento de hablar del futuro de la Selección Mexicana. Y no es por ilusionarlos más, pero parece muy prometedor con nombres como Gilberto Mora, Mateo Chávez, Brian Gutiérrez y Armando González.

Si todo sale bien, los cuatro llegarán a la Copa del Mundo del 2030, como unos experimentados. Claro, no serán los veteranos, pero sí quienes se convertirán en los referentes del equipo y esperemos en las guías de los nuevos talentos.

¿Por qué nos emociona tanto Gilberto Mora?

Sencillamente, porque Gilberto Mora no solo es una ‘promesa’ del futbol mexicano, ya es una realidad. A sus 17 años se ganó su lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, pero antes de eso ya se había convertido en el goleador más joven de la Liga MX y en el jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana.

Morita no es como otros jugadores de los que se habla mucho, pero se ve poco. De él escuchamos mucho, pero también nos dejó muy en claro que tiene talento, que sabe soportar la presión, que su edad no es desventaja y que sabe cómo ‘repartir el queso en el medio campo’.

Para el Mundial del 2030, Gil tendrá 21 años y seguramente llegará con experiencia europea, con más kilómetros recorridos y tal vez más récords. Así que será una versión aún mejor de la que vimos ahora, si todo sale bien.

Foto: @miseleccionmx (vía X)

El propio Javier Aguirre sabe que Morita puede encajar en cualquier liga del mundo: “Tenemos un jugador para muchísimos años; donde él quiera jugar, él no va a desentonar en ninguna liga. Es un muchacho que está para grandes cosas”.

Y bueno, acá tenemos algunos récords de Gil.

Goleador más joven de la Liga Mx

Jugador más joven de Tijuana en debutar en Primera División

Tercer jugador más joven en debutar en la Liga Mx

Jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana

Jugador más joven en ganar un torneo internacional oficial

Jugador más joven en anotar en Liguilla, con 17 años y 37 días cumplidos

Segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación directa del Mundial con 17 años y 259 días

La madurez de Mateo Chávez

Mateo Chávez también se convirtió en una realidad; además de marcar su primer gol en Copas del Mundo y de cierta manera cumplir el sueño de su padre, quien nunca pudo ir a un Mundial en sus años como futbolista, ha alcanzado una madurez que solo se consigue con el tiempo, la edad y los minutos en cancha. Se convirtió en el campeón de la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar, su primer título en Europa.

Pero más allá de los títulos que pueda conseguir de aquí al 2030, nos ha demostrado que sabe atacar y darle profundidad a esa banda izquierda, pero también aprendió a defender; le costó trabajo encontrar el balance, pero ya lo tiene casi dominado.

Mateo Chávez, con la Selección Mexicana / Mexsport

Para la próxima Copa del Mundo tendrá 26 años, y esperamos que se convierta en uno de los líderes, pero sobre todo, que siga creciendo en Europa.

Brian Gutiérrez, el debutante que juega como veterano

Brian Gutiérrez lleva 10 partidos con la Selección Mexicana y juega como si tuviera 10 años de experiencia. En pocos meses logró ganarse su lugar en la convocatoria de Javier Aguirre gracias a su inteligencia con el balón, la conducción, esa lectura de juego que lo hace encontrar espacios donde nadie más ve. Por si fuera poco, tiene la versatilidad de jugar como mediapunta, extremo o interior.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Y si pudo brillar, convencer y ganarse su lugar siendo un ‘novato’, se imaginan lo que va a ser en el 2030, cuando tenga mayor experiencia, más fogueo, muchos minutos jugados y gran cantidad de goles.

La ‘Hormiga’ goleadora

Armando González es otro de esos jugadores que ilusionan el futuro de la Selección Mexicana, aunque no tuvo muchos minutos en el Mundial 2026, sabemos que es de esos delanteros con olfato goleador. Sabe dónde ubicarse para estar más cerca del balón y qué hacer para terminar en gol. No se confunde, no da pases de más y no le da miedo rematar.

Desde hace muchos años, México no tenía un goleador tan joven, que tuviera un cabeceo casi imbatible. Es verdad, recuerda mucho a ‘Chicharito’ Hernández, pero la ‘Hormiga’ tiene esa capacidad para presión por el balón, para presionar y abrir espacios. Hace más que esperar el balón.

Hormiga González con México / mexsport

Se imaginan los goles que va a ser con más experiencia en el futbol… europeo.

Mientras las nuevas figuras toman su lugar en la cancha, es momento de despedirnos de figuras como Guillermo Ochoa o Raúl Jiménez, aquellos que cargaron por muchos años la responsabilidad del equipo, tienen que ceder el paso a los nuevos talentos, al futuro.