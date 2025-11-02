Lo que necesitas saber:

En 1904 el propietario de los New York Giants se negó a que su equipo jugara la Serie Mundial.

La Serie Mundial se jugó por primera vez en 1903, desde entonces varios equipos en la MLB han logrado coronarse campeones, romper sequías y marcar hegemonías. Unos hasta cambiaron de nombre, como los primeros campeones en la historia, los Boston Americans que actualmente conocemos como los Red Sox.

Si embargo, no todos han tenido la suerte de tocar la gloria. Por ejemplo, de todos los equipos que conforman la Liga, cinco de ellos nunca han ganado una Serie Mundial (hasta el momento); Colorado Rockies, Milwaukee Brewers, San Diego Padres, Seattle Mariners y Tampa Bay Rays.

¿Sabías qué solo en dos ocasiones no se jugó la Serie Mundial? Nunca tuvimos campeones oficiales en 1994 y 1904.

10 curiosidades del Trofeo del Comisionado que entrega la MLB al campeón de la Serie Mundial
Campeones de la Serie Mundial

TemporadaCampeónSubcampeónResultado
2025Los Angeles DodgersToronto Blue Jays4-3
2024Los Angeles DodgersNew York Yankees4-1
2023Texas RangersArizona Diamondbacks4-1
2022Houston AstrosPhiladelphia Phillies4-2
2021Atlanta BravesHouston Astros4-2
2020Los Angeles DodgersTampa Bay Rays4-2
2019Washington NationalsHouston Astros4-3
2018Boston Red SoxLos Angeles Dodgers4-1
2017Houston AstrosLos Angeles Dodgers4-3
2016Chicago CubsCleveland Indians4-3
2015Kansas City RoyalsNew York Mets4-1
2014San Francisco GiantsKansas City Royals4-3
2013Boston Red SoxSt. Louis Cardinals4-2
2012San Francisco GiantsDetroit Tigers4-0
2011St. Louis CardinalsTexas Rangers4-3
2010San Francisco GiantsTexas Rangers4-1
2009New York YankeesPhiladelphia Phillies4-2
2008Philadelphia PhilliesTampa Bay Rays4-1
2007Boston Red SoxColorado Rockies4-0
2006St. Louis CardinalsDetroit Tigers4-1
2005Chicago White SoxHouston Astros4-0
2004Boston Red SoxSt. Louis Cardinals4-0
2003Florida MarlinsNew York Yankees4-2
2002Anaheim AngelsSan Francisco Giants4-3
2001Arizona DiamondbacksNew York Yankees4-3
2000New York YankeesNew York Mets4-1
1999New York YankeesAtlanta Braves4-0
1998New York YankeesSan Diego Padres4-0
1997Florida MarlinsCleveland Indians4-3
1996New York YankeesAtlanta Braves4-2
1995Atlanta BravesCleveland Indians4-2
1994No se jugó por huelga
1993Toronto Blue JaysPhiladelphia Phillies4-2
1992Toronto Blue JaysAtlanta Braves4-2
1991Minnesota TwinsAtlanta Braves4-3
1990Cincinnati RedsOakland Athletics4-0
1989Oakland AthleticsSan Francisco Giants4-0
1988Los Angeles DodgersOakland Athletics4-1
1987Minnesota TwinsSt. Louis Cardinals4-3
1986New York MetsBoston Red Sox4-3
1985Kansas City RoyalsSt. Louis Cardinals4-3
1984Detroit TigersSan Diego Padres4-1
1983Baltimore OriolesPhiladelphia Phillies4-1
1982St. Louis CardinalsMilwaukee Brewers4-3
1981Los Angeles DodgersNew York Yankees4-2
1980Philadelphia PhilliesKansas City Royals4-2
1979Pittsburgh PiratesBaltimore Orioles4-3
1978New York YankeesLos Angeles Dodgers4-2
1977New York YankeesLos Angeles Dodgers4-2
1976Cincinnati RedsNew York Yankees4-0
1975Cincinnati RedsBoston Red Sox4-3
1974Oakland AthleticsLos Angeles Dodgers4-1
1973Oakland AthleticsNew York Mets4-3
1972Oakland AthleticsCincinnati Reds4-3
1971Pittsburgh PiratesBaltimore Orioles4-3
1970Baltimore OriolesCincinnati Reds4-1
1969New York MetsBaltimore Orioles4-1
1968Detroit TigersSt. Louis Cardinals4-3
1967St. Louis CardinalsBoston Red Sox4-3
1966Baltimore OriolesLos Angeles Dodgers4-0
1965Los Angeles DodgersMinnesota Twins4-3
1964St. Louis CardinalsNew York Yankees4-3
1963Los Angeles DodgersNew York Yankees4-0
1962New York YankeesSan Francisco Giants4-3
1961New York YankeesCincinnati Reds4-1
1960Pittsburgh PiratesNew York Yankees4-3
1959Los Angeles DodgersChicago White Sox4-2
1958New York YankeesMilwaukee Braves4-3
1957Milwaukee BravesNew York Yankees4-3
1956New York YankeesBrooklyn Dodgers4-3
1955Brooklyn DodgersNew York Yankees4-3
1954New York GiantsCleveland Indians4-0
1953New York YankeesBrooklyn Dodgers4-2
1952New York YankeesBrooklyn Dodgers4-3
1951New York YankeesNew York Giants4-2
1950New York YankeesPhiladelphia Phillies4-0
1949New York YankeesBrooklyn Dodgers4-1
1948Cleveland IndiansBoston Braves4-2
1947New York YankeesBrooklyn Dodgers4-3
1946St. Louis CardinalsBoston Red Sox4-3
1945Detroit TigersChicago Cubs4-3
1944St. Louis CardinalsSt. Louis Browns4-2
1943New York YankeesSt. Louis Cardinals4-1
1942St. Louis CardinalsNew York Yankees4-1
1941New York YankeesBrooklyn Dodgers4-1
1940Cincinnati RedsDetroit Tigers4-3
1939New York YankeesCincinnati Reds4-0
1938New York YankeesChicago Cubs4-0
1937New York YankeesNew York Giants4-1
1936New York YankeesNew York Giants4-1
1935Detroit TigersChicago Cubs4-2
1934St. Louis CardinalsDetroit Tigers4-3
1933New York GiantsWashington Senators4-1
1932New York YankeesChicago Cubs4-0
1931St. Louis CardinalsPhiladelphia Athletics4-3
1930Philadelphia AthleticsSt. Louis Cardinals4-2
1929Philadelphia AthleticsChicago Cubs4-1
1928New York YankeesSt. Louis Cardinals4-0
1927New York YankeesPittsburgh Pirates4-0
1926St. Louis CardinalsNew York Yankees4-3
1925Pittsburgh PiratesWashington Senators4-3
1924Washington SenatorsNew York Giants4-3
1923New York YankeesNew York Giants4-2
1922New York GiantsNew York Yankees4-0
1921New York GiantsNew York Yankees5-3
1920Cleveland IndiansBrooklyn Robins5-2
1919Cincinnati RedsChicago White Sox5-3
1918Boston Red SoxChicago Cubs4-2
1917Chicago White SoxNew York Giants4-2
1916Boston Red SoxBrooklyn Robins4-1
1915Boston Red SoxPhiladelphia Phillies4-1
1914 Boston BravesPhiladelphia Athletics4-0
1913Philadelphia AthleticsNew York Giants4-1
1912Boston Red SoxNew York Giants4-3
1911Philadelphia AthleticsNew York Giants4-2
1910Philadelphia AthleticsChicago Cubs4-1
1909Pittsburgh PiratesDetroit Tigers4-3
1908Chicago CubsDetroit Tigers4-1
1907Chicago CubsDetroit Tigers4-0
1906Chicago White SoxChicago Cubs4-2
1905New York GiantsPhiladelphia Athletics4-1
1904No se jugó
1903Boston AmericansPittsburgh Pirates5-3

¿Por qué no se jugó la Serie Mundial en 1994?

En 1994 no se jugó la Serie Mundial, por lo tanto nunca tuvimos campeón aquella temporada ¿La razón? La Asociación de Jugadores de la MLB se declaró en huelga en agosto de aquel año por una propuesta de tope salarial, no hubo ni siquiera temporada regular.

¿Qué pasó con la Serie Mundial de 1904?

En 1904, tampoco tuvimos campeón de la Serie Mundial. En aquel entonces los New York Giants llegaron como campeones de la Liga Nacional, su rival serían los Boston Americans, ganadores de la Liga Americana.

John T. Brush, propietario de los Giants
John T. Brush, propietario de los Giants / Fotografía Biblioteca del Congreso, División de Impresiones y Fotografías vía MLB

El problema fue que, John T. Brush, dueño de los ‘Gigantes’, se negó a que su equipo jugará contra, según él rivales de una liga ‘inferior’. Afortunadamente para 1905 cambió de opinión y su equipo logró ganar su primera Serie Mundial.

