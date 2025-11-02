Lo que necesitas saber:
En 1904 el propietario de los New York Giants se negó a que su equipo jugara la Serie Mundial.
La Serie Mundial se jugó por primera vez en 1903, desde entonces varios equipos en la MLB han logrado coronarse campeones, romper sequías y marcar hegemonías. Unos hasta cambiaron de nombre, como los primeros campeones en la historia, los Boston Americans que actualmente conocemos como los Red Sox.
Si embargo, no todos han tenido la suerte de tocar la gloria. Por ejemplo, de todos los equipos que conforman la Liga, cinco de ellos nunca han ganado una Serie Mundial (hasta el momento); Colorado Rockies, Milwaukee Brewers, San Diego Padres, Seattle Mariners y Tampa Bay Rays.
¿Sabías qué solo en dos ocasiones no se jugó la Serie Mundial? Nunca tuvimos campeones oficiales en 1994 y 1904.
Campeones de la Serie Mundial
|Temporada
|Campeón
|Subcampeón
|Resultado
|2025
|Los Angeles Dodgers
|Toronto Blue Jays
|4-3
|2024
|Los Angeles Dodgers
|New York Yankees
|4-1
|2023
|Texas Rangers
|Arizona Diamondbacks
|4-1
|2022
|Houston Astros
|Philadelphia Phillies
|4-2
|2021
|Atlanta Braves
|Houston Astros
|4-2
|2020
|Los Angeles Dodgers
|Tampa Bay Rays
|4-2
|2019
|Washington Nationals
|Houston Astros
|4-3
|2018
|Boston Red Sox
|Los Angeles Dodgers
|4-1
|2017
|Houston Astros
|Los Angeles Dodgers
|4-3
|2016
|Chicago Cubs
|Cleveland Indians
|4-3
|2015
|Kansas City Royals
|New York Mets
|4-1
|2014
|San Francisco Giants
|Kansas City Royals
|4-3
|2013
|Boston Red Sox
|St. Louis Cardinals
|4-2
|2012
|San Francisco Giants
|Detroit Tigers
|4-0
|2011
|St. Louis Cardinals
|Texas Rangers
|4-3
|2010
|San Francisco Giants
|Texas Rangers
|4-1
|2009
|New York Yankees
|Philadelphia Phillies
|4-2
|2008
|Philadelphia Phillies
|Tampa Bay Rays
|4-1
|2007
|Boston Red Sox
|Colorado Rockies
|4-0
|2006
|St. Louis Cardinals
|Detroit Tigers
|4-1
|2005
|Chicago White Sox
|Houston Astros
|4-0
|2004
|Boston Red Sox
|St. Louis Cardinals
|4-0
|2003
|Florida Marlins
|New York Yankees
|4-2
|2002
|Anaheim Angels
|San Francisco Giants
|4-3
|2001
|Arizona Diamondbacks
|New York Yankees
|4-3
|2000
|New York Yankees
|New York Mets
|4-1
|1999
|New York Yankees
|Atlanta Braves
|4-0
|1998
|New York Yankees
|San Diego Padres
|4-0
|1997
|Florida Marlins
|Cleveland Indians
|4-3
|1996
|New York Yankees
|Atlanta Braves
|4-2
|1995
|Atlanta Braves
|Cleveland Indians
|4-2
|1994
|No se jugó por huelga
|–
|–
|1993
|Toronto Blue Jays
|Philadelphia Phillies
|4-2
|1992
|Toronto Blue Jays
|Atlanta Braves
|4-2
|1991
|Minnesota Twins
|Atlanta Braves
|4-3
|1990
|Cincinnati Reds
|Oakland Athletics
|4-0
|1989
|Oakland Athletics
|San Francisco Giants
|4-0
|1988
|Los Angeles Dodgers
|Oakland Athletics
|4-1
|1987
|Minnesota Twins
|St. Louis Cardinals
|4-3
|1986
|New York Mets
|Boston Red Sox
|4-3
|1985
|Kansas City Royals
|St. Louis Cardinals
|4-3
|1984
|Detroit Tigers
|San Diego Padres
|4-1
|1983
|Baltimore Orioles
|Philadelphia Phillies
|4-1
|1982
|St. Louis Cardinals
|Milwaukee Brewers
|4-3
|1981
|Los Angeles Dodgers
|New York Yankees
|4-2
|1980
|Philadelphia Phillies
|Kansas City Royals
|4-2
|1979
|Pittsburgh Pirates
|Baltimore Orioles
|4-3
|1978
|New York Yankees
|Los Angeles Dodgers
|4-2
|1977
|New York Yankees
|Los Angeles Dodgers
|4-2
|1976
|Cincinnati Reds
|New York Yankees
|4-0
|1975
|Cincinnati Reds
|Boston Red Sox
|4-3
|1974
|Oakland Athletics
|Los Angeles Dodgers
|4-1
|1973
|Oakland Athletics
|New York Mets
|4-3
|1972
|Oakland Athletics
|Cincinnati Reds
|4-3
|1971
|Pittsburgh Pirates
|Baltimore Orioles
|4-3
|1970
|Baltimore Orioles
|Cincinnati Reds
|4-1
|1969
|New York Mets
|Baltimore Orioles
|4-1
|1968
|Detroit Tigers
|St. Louis Cardinals
|4-3
|1967
|St. Louis Cardinals
|Boston Red Sox
|4-3
|1966
|Baltimore Orioles
|Los Angeles Dodgers
|4-0
|1965
|Los Angeles Dodgers
|Minnesota Twins
|4-3
|1964
|St. Louis Cardinals
|New York Yankees
|4-3
|1963
|Los Angeles Dodgers
|New York Yankees
|4-0
|1962
|New York Yankees
|San Francisco Giants
|4-3
|1961
|New York Yankees
|Cincinnati Reds
|4-1
|1960
|Pittsburgh Pirates
|New York Yankees
|4-3
|1959
|Los Angeles Dodgers
|Chicago White Sox
|4-2
|1958
|New York Yankees
|Milwaukee Braves
|4-3
|1957
|Milwaukee Braves
|New York Yankees
|4-3
|1956
|New York Yankees
|Brooklyn Dodgers
|4-3
|1955
|Brooklyn Dodgers
|New York Yankees
|4-3
|1954
|New York Giants
|Cleveland Indians
|4-0
|1953
|New York Yankees
|Brooklyn Dodgers
|4-2
|1952
|New York Yankees
|Brooklyn Dodgers
|4-3
|1951
|New York Yankees
|New York Giants
|4-2
|1950
|New York Yankees
|Philadelphia Phillies
|4-0
|1949
|New York Yankees
|Brooklyn Dodgers
|4-1
|1948
|Cleveland Indians
|Boston Braves
|4-2
|1947
|New York Yankees
|Brooklyn Dodgers
|4-3
|1946
|St. Louis Cardinals
|Boston Red Sox
|4-3
|1945
|Detroit Tigers
|Chicago Cubs
|4-3
|1944
|St. Louis Cardinals
|St. Louis Browns
|4-2
|1943
|New York Yankees
|St. Louis Cardinals
|4-1
|1942
|St. Louis Cardinals
|New York Yankees
|4-1
|1941
|New York Yankees
|Brooklyn Dodgers
|4-1
|1940
|Cincinnati Reds
|Detroit Tigers
|4-3
|1939
|New York Yankees
|Cincinnati Reds
|4-0
|1938
|New York Yankees
|Chicago Cubs
|4-0
|1937
|New York Yankees
|New York Giants
|4-1
|1936
|New York Yankees
|New York Giants
|4-1
|1935
|Detroit Tigers
|Chicago Cubs
|4-2
|1934
|St. Louis Cardinals
|Detroit Tigers
|4-3
|1933
|New York Giants
|Washington Senators
|4-1
|1932
|New York Yankees
|Chicago Cubs
|4-0
|1931
|St. Louis Cardinals
|Philadelphia Athletics
|4-3
|1930
|Philadelphia Athletics
|St. Louis Cardinals
|4-2
|1929
|Philadelphia Athletics
|Chicago Cubs
|4-1
|1928
|New York Yankees
|St. Louis Cardinals
|4-0
|1927
|New York Yankees
|Pittsburgh Pirates
|4-0
|1926
|St. Louis Cardinals
|New York Yankees
|4-3
|1925
|Pittsburgh Pirates
|Washington Senators
|4-3
|1924
|Washington Senators
|New York Giants
|4-3
|1923
|New York Yankees
|New York Giants
|4-2
|1922
|New York Giants
|New York Yankees
|4-0
|1921
|New York Giants
|New York Yankees
|5-3
|1920
|Cleveland Indians
|Brooklyn Robins
|5-2
|1919
|Cincinnati Reds
|Chicago White Sox
|5-3
|1918
|Boston Red Sox
|Chicago Cubs
|4-2
|1917
|Chicago White Sox
|New York Giants
|4-2
|1916
|Boston Red Sox
|Brooklyn Robins
|4-1
|1915
|Boston Red Sox
|Philadelphia Phillies
|4-1
|1914
|Boston Braves
|Philadelphia Athletics
|4-0
|1913
|Philadelphia Athletics
|New York Giants
|4-1
|1912
|Boston Red Sox
|New York Giants
|4-3
|1911
|Philadelphia Athletics
|New York Giants
|4-2
|1910
|Philadelphia Athletics
|Chicago Cubs
|4-1
|1909
|Pittsburgh Pirates
|Detroit Tigers
|4-3
|1908
|Chicago Cubs
|Detroit Tigers
|4-1
|1907
|Chicago Cubs
|Detroit Tigers
|4-0
|1906
|Chicago White Sox
|Chicago Cubs
|4-2
|1905
|New York Giants
|Philadelphia Athletics
|4-1
|1904
|No se jugó
|–
|–
|1903
|Boston Americans
|Pittsburgh Pirates
|5-3
¿Por qué no se jugó la Serie Mundial en 1994?
En 1994 no se jugó la Serie Mundial, por lo tanto nunca tuvimos campeón aquella temporada ¿La razón? La Asociación de Jugadores de la MLB se declaró en huelga en agosto de aquel año por una propuesta de tope salarial, no hubo ni siquiera temporada regular.
¿Qué pasó con la Serie Mundial de 1904?
En 1904, tampoco tuvimos campeón de la Serie Mundial. En aquel entonces los New York Giants llegaron como campeones de la Liga Nacional, su rival serían los Boston Americans, ganadores de la Liga Americana.
El problema fue que, John T. Brush, dueño de los ‘Gigantes’, se negó a que su equipo jugará contra, según él rivales de una liga ‘inferior’. Afortunadamente para 1905 cambió de opinión y su equipo logró ganar su primera Serie Mundial.