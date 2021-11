Lo que rifó y lo que no rifó de ‘Maradona: Sueño Bendito’, la serie del ’10’

Después de 10 capítulos, la serie de Diego Armando Maradona llegó a su fin, justo cuando se cumplió un año de su fallecimiento. Amazon se rifó con la producción de ‘Maradona: Sueño Bendito’, sobre una de las figuras más controvertidas dentro y fuera de la cancha, incluso aún después de su fallecimiento.

Fueron en total 10 episodios, como el número que lo hizo inmortal, en los cuales se desarrolló y se detalló aspectos de su vida en dos narrativas, la primera sobre el desarrollo desde su infancia hasta conquistar el Mundial de México 1986, y la otra sobre cómo libró la muerte en Punta del Este, Uruguay, tras una sobredosis y hasta el día del partido de su homenaje en La bombonera, donde dijo aquel discurso inolvidable: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Así que es hora de hacer una recapitulación de aspectos que rifaron y otros que no tanto, sin spoilers por si no la has visto o por si aún no terminas de verla.

Caracterizaciones 👍

La apuesta por incluir a tres actores para representar a Maradona durante la infancia, juventud y adultez fue perfecta, pero también el resto de personajes, hasta los secundarios, estuvieron bien caracterizados, como el caso de César Luis Menotti, Oscar Ruggeri y los padres de Maradona, sólo por mencionar algunos. Tal vez el asterisco más grande es la caracterización de Juan Pablo II.

Narrativa 👍 👎

La serie no se cuenta de manera cronológica. De pronto ves la infancia de Maradona y luego saltas hacia “el futuro” con Maradona debatiéndose ente la vida y la muerte, así que hay que ponerle atención a cada capítulo para no perderte entre las dos líneas del tiempo.

Esto puede ser un punto a favor porque te atrapa y a la vez un punto negativo porque puede que te pierdas si andas con otras cosas.

Escenas reales de Maradona 👍

El archivo que se utilizó a lo largo de la historia es muy rico y abarca todos los capítulos. Se disfruta ver de nueva cuenta a Maradona en la cancha, pero algunas recreaciones que se mezclan entre los videos de archivo sí dan un salto bastante “falso”, y otras encajaron muy bien.

Vestuario idéntico 👍

Se rifaron muchísimo. Los uniformes que se utilizaron en la serie son idénticos a los que se utilizaron cuando Maradona era jugador, incluso el de los rivales y porteros. En estos tiempos, esas prendas son unas joyas.

El cambio de nombres o de historias 👎

Por cuestiones legales o peticiones de las personas involucradas en la vida real, la serie realizó cambios en algunos nombres, como en el caso de Lorena Gaumont (por acá te dejamos su identidad real) o la historia de cuando Maradona probó la cocaína por primera vez (por acá la historia real) o la del Ferrari negro (acá la versión de Guillermo Coppola).

Sólo duró 10 episodios 👎

Algunas historias tal vez daban para más o se saltaron algunos aspectos importantes en la línea de tiempo de cada narrativa, como por ejemplo la recuperación de Maradona en Cuba, junto a Fidel Castro.

Y qué decir de la vida de Maradona después del Mundial de México 1986 y las suspensiones en Italia por doping, el Mundial de Italia 1990 y el de Estados Unidos 1994… sin duda hay material para una segunda temporada.

Maradona no la pudo ver

Maradona firmó un documento en el cual daba autorización para hacer la serie. Ese documento se firmó en México, cuando dirigía a Dorados de Sinaloa, y la intención, naturalmente, era que Diego pudiera ver la serie.

Oficialmente, Maradona dejó el futbol mexicano el 19 de junio de 2019, regresó a Argentina y regresó a los excesos, pese a que era el timonel de Gimnasia y Esgrima y falleció un año y cinco meses después de haber dejado su lugar en la Liga MX. ¿Qué habría pasado si Maradona se hubiera quedado otro año en México? ¿Cuál sería su opinión sobre la serie?