¡Buen “viaje”! Snoop Dogg es captado fumando marihuana antes del show de medio tiempo del Super Bowl

El cielo es azul, la sangre es roja y a Snoop Dogg le gusta darse “un toque”, hay cosas que son así de seguras en esta vida. “Si ya saben cómo me pongo, pa’qué me invitan“, esas bien pudieron ser las palabras del rapero después de que fue captado fumando marihuana previo al show de medio tiempo en el Super Bowl LVI.

Sí, junto a Dr. Dre, Snoop Dogg fue uno de los encargados no sólo de estelarizar el show de medio tiempo del Super Bowl LVI, sino de abrir dicho show y eso es una responsabilidad bastante compleja porque millones de ojos estarán viendo alrededor del mundo este espectáculo.

Snoop Dogg fue captado por la cámara de un aficionado antes de subir al escenario para el show de medio tiempo en el Super Bowl y en las imágenes se ve que estaba aplicando la vieja y confiable de darse “un toque” y después a cantar.

¿Quién es uno pa’juzgar a Snoop Dogg? Pues la verdad es que nadie y no estamos críticando de ninguna manera al rapero, tal vez estaba un poco nervioso antes del show de medio tiempo del Super Bowl LVI o simplemente fue un gustito que se quería dar.

Con o sin “toque” Snoop Dogg nos tiene acostumbrados a dar lo mejor de sí en cada show y en el medio tiempo del Super Bowl LVI no fue la excepción, pues junto a su viejo amigo Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blidge, Kendrick Lamar y el invitado 50 Cent… se encargaron de rómperla en California.

Ya no son los años 90’s y la guerra entre la costa Este y la costa Oeste en el rap, se terminó y Snoop Dogg es una de las figuras más grandes del movimiento en la historia, además, de uno de los raperos más carismáticos y más queridos de la música.

Las redes estallaron cuando se pudieron ver las imágenes de Snoop Dogg “motivándose” antes de salir al show y hay de todo tipo de respuesta para el rapero y su particular momento en el Super Bowl LVI.

– ¿Qué es ese humo que le sale a Snoop Dogg? – Eh… es su aliento porque hace mucho frío. – Papi, ¿puedo hacer lo mismo que Snoop Dogg? – ¡No, hijo! ¡No, no, pero para nada! pic.twitter.com/HNwlaD9SE4

NFL:

*Eh we, no te vayas a arrodillar. No seas mamón.

*Tampoco vayan a fumar wey.

*Y mucho menos hablar mal de la policía.

¿Confió en ustedes, va?

Eminem, Snoop Dogg, Dr Dre: pic.twitter.com/0whmDc3cif

— 👀 (@Juampichabal) February 14, 2022