Lo que necesitas saber: El Sorteo del Mundial será el viernes 5 de diciembre a las 11:00 hrs (tiempo de México).

Por si andaban con el pendiente, Donald Trump ya confirmó que asistirá al Sorteo del Mundial que se realizará en el Kennedy Center de Washington. Si, mientras algunos miembros de la Federación de Irán se quedaron sin visas, el presidente de los Estados Unidos no tendrá problema para asistir al evento.

Mark Carney, el primer ministro de Canadá, también estará presente. La única representante de los tres países sedes que todavía no confirma su asistencia al sorteo es Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Foto: Getty

Donald Trump sí va al Sorteo del Mundial del 2026

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirmó la asistencia de Donald Trump al Sorteo; “Y el viernes (5 de diciembre), el presidente Trump asistirá al Sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center”.

Una noticia que realmente no sorprende a nadie. Desde que se anunció a Estados Unidos como uno de los tres países anfitriones, Trump siempre ha estado involucrado en todos los planes de la FIFA.

Es tanta su cercanía con Gianni Infantino que hasta ‘amenazó’ a la Ciudad de Boston con dejarlos sin partidos del Mundial hace unos meses tras varias manifestaciones y arrestos.

Foto: Win McNamee-Getty Images.

¿Claudia Sheinbaum irá al Sorteo del Mundial?

Claudia Sheinbaum había dicho que su presencia en el Sorteo del Mundial dependía de la asistencia de Trump y Carney. Sin embargo, ahora que ambos ya dieron el ‘si’, la presidenta todavía no confirma si va o no va.

Dice que le va a echar una llamadita a Gianni Infantino para hablar sobre la invitación y como va a estar el sorteo. Y una vez que tenga todos los detalles va a decidir.

“Voy a llamar a Gianni Infantino para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación, y ya les estaremos informando. A más tardar, el miércoles tomaremos la decisión“.

Claudia Sheinbaum / Foto: Presidencia

En caso de que Claudia decida ir al sorteo, será la primera vez que se encontrará cara a cara con Donald Trump.

Y bueno, para que no se pierdan ni un solo detalle, acá les dejamos la fecha, horario y transmisiones.