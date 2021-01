‘Sunderland ‘Til I Die’: La serie que habla de su duro camino en la Premier League

¿Cuántas veces hemos escuchado que el futbol es lo más importante entre lo menos importante en la vida? Probablemente muchas, pero hay lugares del mundo en que el balón que rueda es la prioridad de todos e incluso un club se convierte en una religión. Uno de esos sitios es Sunderland.

Ahí, la pasión supera cualquier adversidad. No importa si el equipo se encuentra en Primera División, ni siquiera si desciende a Segunda o Tercera, el amor por los colores no se cambia, no se va, ni disminuye, simplemente se mantiene.

Esto quedó plasmado en Sunderland ‘Til I Die, la serie de Netflix que muestra cómo cambiaron el club, la ciudad y los aficionados después que se consumó la pérdida de la categoría en la Premier League, así como el inicio una época muy complicada.

El complicado camino del Sunderland

Como toda ciudad, Sunderland tiene sus encantos, y algunos de sus principales atractivos son el equipo y el espectáculo que es asistir al Stadium of the Light. Desafortunadamente, la temporada 2017-18 significó un descenso que provocó una fuerte caída en picada.

Cambios en el banquillo, bajas sensibles en el plantel e incluso una directiva que no logró entender cómo apoyar el renacimiento de una institución con enorme tradición, son sólo algunos de los factores que relegaron al Sunderland a los últimos lugares de la Football League Championship.

Y nada de esto alejó a los fans. Tal vez algunos dejaron de ir al estadio por un corto tiempo y las cifras de asistencia disminuyeron, pero los Black Cats nunca estuvieron solos. Niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores apoyaron con sus cábalas y la esperanza de reencontrarse con la mística que los caracteriza.

La producción de Netflix ya cuenta con dos temporadas, por lo que no tendrás que esperar más tiempo para saber lo que ocurrió con el club durante la siguiente campaña. Además, esta fue una de las mejores series deportivas que nos dejó el 2020.

Durante la segunda temporada comienza la reconexión entre institución y afición con la llegada de los nuevos dueños: Stewart Donald y Charlie Methven. Ambos trabajan para levantar al histórico Sunderland, que necesita mucho más que buenos resultados.

Esta serie te adentrará por completo en el futbol inglés y después de sus 14 capítulos, comprenderás que el futbol es más que un deporte. Para muchos significa la vida entera, formar parte de una familia de desconocidos que al ingresar a un estadio se convierten en tus aliados más cercanos.

