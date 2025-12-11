Si pensabas que ibas a sufrir por ver la Final te tenemos buenas noticias: MediaCo y EstrellaTV confirmaron que la Final de la Liga MX entre Tigres y Toluca se transmitirá gratis en TV abierta y en streaming.

Todo gratis, legal —pa’ que no busques links raros— y en HD si es que tu Internet te da chance.



La cadena anunció desde Nueva York que está lista para aventarse la cobertura completita: pre-game, partido y post-game desde sus plataformas de EstrellaTV, incluyendo la app oficial.

Andre-Pierre Gignac celebra su gol 2-1 de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Toluca, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX | Foto: Mexsport

Horarios de Tigres vs Toluca por EstrellaTV

Para que no te agarren en el súper o en el tráfico:

Pre-Game: 5:30 PT / 6:30 MT / 7:30 CT / 8:30 ET

5:30 PT / 6:30 MT / 7:30 CT / 8:30 ET Partido: 6 PT / 7 MT / 8 CT / 9 ET

6 PT / 7 MT / 8 CT / 9 ET Post-Game: 8 PT / 9 MT / 10 CT / 11 ET

Básicamente, te sientas y te avientas la noche futbolera completita.

Una alianza que ya cambió la conversación en la Liga MX

Esta transmisión forma parte del acuerdo multianual entre MediaCo y EstrellaTV para llevar los partidos como local de:

Tigres

Tigres Femenil

FC Juárez

FC Juárez Femenil

Todo en TV abierta y plataformas digitales, sin costo y sin bloqueo geográfico en Estados Unidos y territorios donde opera EstrellaTV.

“Si es Tigres, siempre sabrás dónde verlo: EstrellaTV. Y este jueves, la Final está aquí… y es gratis.” — René Santaella, COO de MediaCo

EstrellaTV expande su universo deportivo rumbo a 2026

Debes saber que la cadena no solo está transmitiendo Liga MX. En el último año han venido empujando duro el deporte en vivo:

La próxima temporada de COMBATE GLOBAL en 2026

en 2026 Nuevas iniciativas con Bally Sports Live

El canal FAST de Stadium Sports

Estamos ante una Final que promete emociones y porque la disponibilidad gratis en TV abierta y streaming abre la puerta a una audiencia brutal, incluyendo migrantes, latinos que viven fuera de México y aficionados que simplemente no pueden permitir pagar plataformas premium.

En este sentido, bajo la premisa de que el futbol para todos. Estas iniciativas siempre se aplauden.

