Lo que necesitas saber: Los Centros de Entrenamiento únicamente albergarán a las Selecciones (que así lo deseen) durante los días de entrenamiento previos al arranque del Mundial 2026.

Ya sabemos que México tendrá tres ciudades sedes en el Mundial 2026; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero no serán las únicas entidades en tener un papel importante en días mundialistas.

Tijuana fue elegida como Centro de Entrenamiento durante la Copa del Mundo. La noticia fue confirmada por Marina del Pilar, Gobernadora de Baja California. Ahora la pregunta es ¿Qué es un Centro de Entrenamiento? Acá les contamos.

Mundial 2026 / Fotografía FIFA

¿Qué es un Centro de Entrenamiento previo al Mundial?

Primero que nada hay que aclarar un punto importante. Tijuana no será sede, ni tendrá partidos mundialistas. En su caso al ser Centro de Entrenamiento, únicamente albergará a las Selecciones (que así lo deseen) durante sus días de entrenamiento previo al arranque del Mundial.

La idea es que todos los países participantes tengan la oportunidad de aclimatarse al país sede. Ahora, tendrán que echarle su manita de gato al estadio de Xolos para que este listo, principalmente el pasto deberá pasar de sintético a natural para cumplir con los lineamientos de la FIFA.

“Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de México, Baja California será el hogar de selecciones de todo el mundo para su preparación previa rumbo a la fiesta más grande del futbol mundial… WELCOME TO BAJA!!“. Escribió Marina del Pilar en X.

Y ojo, Tijuana no será la única entidad en tener un Centro de Entrenamiento, después del sorteo del Mundial el 5 de diciembre, conoceremos al resto de sedes elegidas, no solo en México, también en Estados Unidos y Canadá.

Pero igual que en la frontera, aquellas sedes designadas para el entrenamiento, tendrán que tener su buena manita de gato para cumplir con todos los requisitos que pide la FIFA.