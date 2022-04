Todo lo que sucedió en la segunda fecha de God Level All Stars

La God Level All Stars culminó su segunda fecha en Chile. Una nueva oportunidad salió para las duplas que en Colombia no pudieron hacer un gran papel. Jaze y Papo MC lavaron su participación y se coronaron en la segunda fecha.

Una jornada llena de grandes rimas, muchos punchlines y hartas barras que levantaron las manos del público chileno en varias ocasiones. La segunda fecha de God Level cumplió con su cometido y fue una fecha disfrutable de freestyle para todos los aficionados.

Nuevamente hubo polémica, no en los host, no las decisiones del jurado ni entre alguno de los freestylers. Todo se centró en la transmisión de God Level All Stars por Ubeat, porque nuevamente se volvió a caer por momentos el streaming en vivo del evento.

Por segunda fecha consecutiva, la dupla de Marithea y Chuty (una de las favoritas de los aficionados por el nivel que han mostrado en el 2022) no pudo lograr las expectativas que se tiene de ellos y no lograron llegar a la final de la segunda fecha de God Level All Stars.

Además, hubo algunos cambios de último minuto que se hicieron en la competencia porque no todas las duplas iniciales pudieron estar presentes. Skill no pudo participar y Stigma fue su reemplazo. Larrix y El Menor sustituyeron a Lancer Lirical y Éxodo Lirical, también Wolf y JNO sustituyeron a Letra y Lokillo.

¿Cómo fueron los enfrentamientos de God Level All Stars?

Octavos de final

Teorema y Stuart le ganan a Mecha y Gazir

Chuty y Marithea vencieron a Klan y Mnak

Nekroos y Skone le ganan a Acertiio y Skiper

MP y Stigma le ganan a SNK y Jokker

Valles-T y Nitro le ganan a Wolf y JNO

Kaiser y Lobo Estepario le ganan a Rapder y Rodamiento

Cacha y Metalingüística le ganan a El Menor y Larrix

Jaze y Papo MC le ganan a RC y Stick

Cuartos de final de God Level

Chuty y Marithea le ganan a Kaiser y Lobo Estepario

Teorema y Stuart le ganan a Cacha y Metalingüística

Jaze y Papo MC le ganan a MP y Stigma

Valles-T y Nitro le ganan a Nekroos y Skone

Semifinales

Teorema y Stuart le ganan a Marithea y Chuty

Jaze y Papo MC le ganan a Valles-T y Nitro

Final segunda fecha de God Level All Stars

Marithea y Chuty se llevan el tercer puesto ante Valles-T y Nitro

Jaze y Papo MC le ganan a Teorema y Stuart

Las mejores rimas de la segunda fecha de God Level

