Lo que necesitas saber: El FIFA Fan ID podrá recogerse en módulos de información en todos los estadios del Mundial 2026

“Una llave que abre todo un mundo de contenidos y experiencias exclusivas para los días de partido”... Con esas palabras describen el FIFA Fan ID para el Mundial 2026. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo.

Lanzan el FIFA FAN ID para el Mundial 2026

La FIFA lanzó este 22 de mayo el FIFA Fan ID, el cual este año será físico, completamente gratis y personalizado.

Sí, el FIFA Fan ID será una tarjeta física gratuita para cualquier fan con boleto del Mundial 2026. «¡Ahhh! ¿Entonces es una tarjeta de colección y ya?» Para nada.

Se trata de una llave digital que, al acercarla a tu teléfono, te dará acceso a una experiencia digital con premios, activaciones, contenidos exclusivos y hasta productos oficiales del Mundial personalizados.

Foto: FIFA

¿Cómo obtener el FIFA Fan ID del Mundial 2026?

Lo dicho, el FIFA Fan ID estará disponible para quien tenga un boleto del Mundial 2026. ¿Tú tienes uno? ¡Venga! Lo único que tienes que hacer es ir al estadio con tu entrada (del partido de tu boleto, obvio), acercarte a un módulo de información, y ahí te entregarán tu FIFA Fan ID físico y gratis.

Si conseguiste boletos para más de un juego, no tienes que sacar una tarjeta cada vez. Tu FIFA Fan ID es tuyo, único y lo puedes usar para todo partido al que vayas. La experiencia digital se irá actualizando cada partido. De hecho puedes usar tu Fan ID del Mundial en otros juegos aunque no vayas al estadio. ¡Chulada!

“El FIFA Fan ID está diseñado para que quienes asistan a cada uno de los 16 estadios disfruten al máximo de esta experiencia única en la vida. Se invita a los aficionados a llegar pronto al estadio y explorar su Fan ID antes de que arranque la acción sobre el césped, ya que durante toda la competición habrá contenidos y experiencias únicas y exclusivas para los titulares. La experiencia comienza al menos tres horas antes del saque inicial, con espectáculos en directo, regalos y activaciones”.

Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026 (Facebook)

¿A qué tendrás acceso con tu FIFA Fan ID del Mundial 2026?

Sabemos que te lo estás preguntando. Sí, sí, muy chido y todo, ¿pero qué podrás disfrutar al tener tu FIFA Fan ID?

A continuación la lista que compartió la propia FIFA:

Mensajes de video en realidad aumentada.

La posibilidad exclusiva de personalizar productos oficiales con contenidos propios e imágenes oficiales seleccionadas del torneo.

FIFA Rewards (programa de recompensas por participar en juegos, trivias y otras dinámicas).

Información sobre el estadio acompañada de consejos para vivir el día de partido al máximo.

Nuevos contenidos que se añadirán de forma periódica a lo largo del torneo.

Si tienes boletos para el Mundial 2026, no vayas a olvidar recoger tu Fan ID. Más que un recuerdo, una llave para disfrutar al máximo del torneo.