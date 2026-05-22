Lo que necesitas: Llenos de poesía, melancolía y también un fuerte de reclamo. Así son varios de los discos clásicos de la música de Chile.

La conexión entre la música de México y la de Chile siempre ha existido, pero en los últimos años se ha hecho más fuerte por bandas provenientes del país sudamericano que se han popularizado de manera increíble en nuestro país.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Y no hay manera de no sentirse atraído por la música que vio nacer a músicos como Violeta Parra y Víctor Parra: en ella hay poesía, melancolía y también un fuerte de reclamo como el que también se da en México. Latinoamérica, después de todo.

Más allá de los nombres obvios y los clásicos intocables, aquí hay joyas que siguen sonando vigentes, discos que marcaron generaciones y trabajos recientes que demuestran que la cantera chilena debe de ser de alto aprecio.

Foto: Los Bunkers (Facebook)

Corazones de Los Prisioneros

Esta es la obra cumbre de Los Prisioneros. Producido por Santaolalla en un Chile que abrazaba la democracia, este álbum rompió moldes al fusionar el pop electrónico con letras íntimas llenas de drama y crítica social. Un legado bailable, vanguardista e inolvidable.

Los Jaivas de Los Jaivas

Conocido como “El Indio”, este álbum homónimo de 1975 es una obra cumbre que fusiona rock progresivo, psicodelia y folclore sudamericano. Grabado en Argentina, combina magistralmente sintetizadores con instrumentación andina, entregando clásicos inmortales como “Pregón para iluminarse” y la mítica canción “La conquistada”.

Canciones Reencontradas En París de Violeta Parra

Rescatado de los archivos franceses de ARION, este disco incluye versiones embrionarias de himnos políticos como “La Carta” y “Santiago penando estás”. Con el respaldo de los hijos de Violeta, capturando de forma milagrosa el alma de la cantautora.

Los Tres de Los Tres

Piedra angular del rock nacional, el primer álbum de Los Tres demostró que nadie sonaba igual que ellos. Su propuesta mezcló jazz, blues y rockabilly con raíces locales, instalando en el cancionero popular himnos generacionales indispensables como “Sudapara”, “Pájaros de fuego” y “En Jamaica”.

La incomparable de Cecilia

Hito de la música popular, este disco oficializó el apodo de “La Incomparable”. Cecilia desafió los estereotipos de los años sesenta mediante una interpretación auténtica y desgarradora. Un álbum versátil y transgresor, posicionado con justicia entre los mejores de la historia musical chilena.

Manifiesto de Víctor Jara

Lanzado póstumamente en 1974 tras el asesinato de Víctor Jara, Manifiesto rescata las cintas inconclusas de Tiempos que cambian. Editado en Abbey Road gracias a su familia, este emotivo álbum es un pilar de la Nueva Canción Chilena que refleja su dolorosa y eterna búsqueda musical.

Rebeldes de Álex Anwandter

Este álbum es perfecto para bailar mientras se reflexiona profundamente. Con éxitos memorables como “Tormenta” y “Cómo Puedes Vivir Contigo Mismo”, Alex Anwandter diseñó un puente directo entre el pop electrónico brillante y las emociones más complejas.

Esquemas Juveniles de Javiera Mena

Este disco cambió el rumbo del pop independiente latinoamericano. Con la brillante producción de Cristian Heyne, Javiera Mena revivió los sintetizadores para convertirlos en el diario íntimo de una generación. Una obra vanguardista, sensible y totalmente imprescindible para los amantes de la música.

Vida de Perros de Los Bunkers

El cuarto disco de Los Bunkers los convirtió en ídolos de Chile y varios países, incluyendo México. Con canciones como “Ven aquí” y “Llueve sobre la Ciudad”, no se esperaba otra cosa. Una joya en la que, desde la portada, se ve la influencia del rock británico al que ellos le metieron toda la potencia andina.

Invisible de La Ley

El disco con el que varios conocieron a al grupo liderado por Beto Cuevas. Uno de los discos indispensables del rock chileno, marcado por la fuerza con la que la banda se sobrepuso a la trágica perdida de su guitarrista fundador, Ándres Bobe. Cuenta Beto Cuevas que Bobe se le apareció en un sueño para decirle que él seguía con ellos y sólo ellos serían capaces de verlo… para el resto de la gente él sería… invisible.