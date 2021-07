Tokio 2020: 4 puntos para entender el conflicto entre Jessica Salazar y la federación de ciclismo

Desde que se dio a conocer el caso de Jessica Salazar y la plaza equivocada que le dieron para los Juegos Olímpicos de Tokio, la Federación Mexicana de Ciclismo entró en una especie de huracán, pues un error administrativo la colocó en una prueba diferente a la que ella compite.

Jessica Salazar decidió declinar de su participación en Tokio 2020 porque la prueba en la que irá es de ciclismo de fondo y ella se preparó para la prueba de velocidad por equipos. Todos los ojos estaban encima de la FEMECI.

Pero no fue sólo la plaza de Jessica Salazar la que pendió de un hilo, pues otras 2 ciclistas sí perdieron definitivamente su plaza y todo porque las registraron sin haber conseguido los puntos necesarios para participar en Tokio 2020 en el equipo contra reloj de velocidad.

Después de todo este tema -que ha decir verdad, duró menos que la Superliga y eso es decir mucho-, la FEMECI dio su brazo a torcer y tuvo que salir a reivindicarse (si es que lo lograr), pero por lo menos tomó la decisión de citar a Jessica Salazar para su plaza en prueba de velocidad para Tokio 2020.

4 puntos que harán entender el conflicto de las plazas a Tokio 2020 de Jessica Salazar

1. El error de la Federación Mexicana de Ciclismo

Si algo tenemos seguro en este caso, es que la FEMECI cometió un error de los grandes y gordos no sólo con Jessica Salazar, también con Yareli Acevedo y Victoria Velasco, a quienes inscribieron en una prueba en la que no tenían los puntos necesarios para Tokio 2020.

Pero quisieron aplicar la de queda bien con todo el mundo al, ya darle la oportunidad a Jessica Salazar, pero naaaaaaaaaaaaaaaaaah, su imagen ya quedó manchada, porque por lo menos ya dejó a un par de atletas sin Juegos Olímpicos, aunque quiera resarcir el daño.

2. Yareli Acevedo y Victoria Velasco, las perjudicadas

Ambas ciclistas fueron las más perjudicadas del asunto -sí, aún más que la FEMECI- pues les quitaron la oportunidad de llegar a unos Juegos Olímpicos y todo el proceso de (en esta edición) de 5 años por la postergación de la justa debido a la pandemia.

Desafortunadamente, ambas no viajarán con México a Tokio 2020, así que nos perderemos de grandes competidoras que pudieron ayudar a la delegación mexicana.

3. La renuncia de Jessica Salazar

La ciclista destapó una injustica que se cometió no sólo con ella, sino que con sus compañeras también. Pues en su búsqueda de que todos los aficionados -y medios de comunicación- conocieran la historia tal cual sucedió, ayudó a que la FEMECI le diera la plaza en la prueba de velocidad, para la que se preparó todo el ciclo olímpico.

En todo este conflicto, Jessica Salazar fue la beneficiada -aunque no dudamos que más por presión social que otra cosa-, pero, tiene una gran posibilidad de conseguir una medalla en Tokio 2020 para la delegación mexicana.

4- ¿Y qué dice el Comité Olímpico Mexicano?

Aunque no se ha mencionado mucho al COM, tiene también sus manos embarradas -en el no tan buen sentido de la palabra- pues estuvo al tanto de todo lo sucedido con la FEMECI. No están salvados al 100%, pues Jessica Salazar recurrió al TAS contra la Federación y el Comité Olímpico Mexicano, pero tal vez todo esto de que “dice su mamá que siempre sí va a los olímpicos” sea como dice aquel dicho: ‘Enterrar el hacha’.