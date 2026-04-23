Lo que necesitas saber: En caso de que la Selección de Irán decida abandonar el Mundial 2026, estaría obligada a pagar una multa económica.

Italia le aplicó un ‘gracias, pero no gracias’ a Donald Trump con su propuesta de llevarlos al Mundial 2026 en lugar de Irán. El propio Ministro de Deportes, Andrea Abodi, dijo que la clasificación se gana en la cancha y no con ‘alianzas’ fuera de ella.

Además, no es el mejor momento para ‘Azurra’. Después de perder en el repechaje contra Bosnia y Herzegovina, se quedó sin su entrenador Gennaro Gattuso. Y sin Gianluigi Buffon, jefe de la delegación de la Selección y Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana.

Silvio Baldini fue nombrado el entrenador interino, pero solo para los juegos amistosos contra Luxemburgo y Grecia.

Captura de pantalla

Italia rechaza la ‘propuesta’ de Donald Trump

Andrea Abodi le dijo a Sky Sports que Italia no tiene la intención de ir al Mundial 2026 en lugar de otra selección. No sería apropiado ni justo para un equipo que no pudo ganar su repechaje jugar el torneo contra el resto de selecciones que sí se ganaron su lugar.

Fue claro y directo “la clasificación se hace en el terreno de juego”.

Fotografía @Azzurri vía X

Abodi también señaló que es imposible e inapropiado ‘reclasificar’ a Italia al Mundial, como tanto se ha dicho. Sobre todo porque, mientras circulan todos estos rumores y ‘propuestas’ ni siquiera se ha confirmado la baja de Irán.

“La posible reclasificación de Italia para el Mundial de 2026, que según se informa el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Paolo Zampolli, ha propuesto a la FIFA, en primer lugar no es posible y, en segundo lugar, no es apropiada. No sé qué es lo primero“.

¿Estados Unidos tendrá que buscar un plan B?

El plan del que tanto se habla es que Irán abandone su lugar en el Mundial 2026, en gran parte orillado por los problemas con Donald Trump, quien ya los amenazó una vez. Y llevar en su lugar a Italia, basándose en que son la mejor selección clasificada en el ranking de la FIFA sin un boleto a la Copa del Mundo.

Pero al parecer, Trump y la FIFA tendrán que buscar un plan B en caso de que Irán decida abandonar el torneo o, mejor aún, comprometerse a garantizar su seguridad para que pueda competir como el resto de los participantes.

Fotografía fifa.com

Aunque a la Selección Iraní no le conviene bajarse del Mundial. En caso de hacerlo, tendría que pagar una multa y corre el riesgo de ser excluida del resto de torneos, tal como lo señala el Artículo 6 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Ya veremos en que termina el tema de Irán, Estados Unidos y la FIFA.