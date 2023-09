¡Honor a quien honor merece! Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, anunció que Tom Brady será introducido al Salón de la Fama del equipo el próximo 12 de junio del 2024. El quarterback que le dedicó 20 años de su carrera será reconocido como la figura que es.

Brady volvió a pisar la cancha del Gillette Stadium, casa sus queridos Pats, enfundado en un jersey del equipo con el que fue seis veces campeón del Super Bowl, recibió la ovación de aproximadamente 65 mil aficionados, que se rindieron ante el último gran ídolo que han tenido.

Las reglas se hicieron para romperse y es por eso que Robert Kraft, anunció que Tom Brady no tendrá que esperar los cuatro años que generalmente se acostumbran para que un jugador ingrese al salón de la fama, su carrera excepcional en el equipo le ha dado el derecho de entrar de forma inmediata.

Y será en una ceremonia el próximo 12 de junio del 2024 en el Gillette Stadium, delante de su gente, familia y amigos, Thomas Edward Patrick Brady, Jr., recibirá el honor más grande del equipo al que hizo enorme.

Tom Brady recorrió una vez ese campo, una vez más, tal como lo hizo durante 20 años de trayectoria cada fin de semana, está vez como la leyenda que es, con la ovación que solo el que ha conseguido hacer feliz a toda una afición puede recibir.

El originario de California agradeció a todos los aficionados, familia y amigos con un discurso bastante emotivo en el que afirmó que ahora todo el mundo sabe donde está Nueva Inglaterra.

“Fui muy afortunado de ser seleccionado aquí hace dos décadas. Ni siquiera sabíamos donde estaba Nueva Inglaterra, no es que pusiéramos a Nueva Inglaterra en el mapa. Pero creo que mucha más gente sabe dónde juegan los New England Patriots “

“Nosotros, como equipo, los representamos cada vez que salimos al campo. Es una de mis creencias fundamentales, no hay nada importante en la vida que se pueda lograr como individuo. Siempre se trata del equipo. Construimos una cultura de compañeros de equipo. A eso le importaban dos cosas: se preocupaban el uno por el otro y se preocupaban por ganar. Si no te importaban esas dos cosas, no durabas mucho aquí”

Discurso de Tom Brady durante su homenaje en el GIllette Stadium